Grijanje postaje luksuz? Milioni ljudi u Evropi se smrzavaju, nemaju novca da plate

Grijanje postaje luksuz? Milioni ljudi u Evropi se smrzavaju, nemaju novca da plate

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
1

Ljudi širom Evrope žale se na poskupljenje grijanja i nemaju dovoljno novca da plate adekvatno zagrijavanje domova. Problem je najizraženiji u Bugarskoj i Grčkoj.

Ljudi u Evropi nemaju novca za grijanje Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Robert Bodnar T/Shutterstock

Gotovo svaka deseta osoba u Evropskoj uniji izjavila je da nema dovoljno finansijskih sredstava za adekvatno grejanje svojih domova. Ovaj problem je najizraženiji u Bugarskoj i Grčkoj, dok je najmanje prisutan u Finskoj.

U Njemačkoj, najvećoj evropskoj ekonomiji, više od pet miliona ljudi izjavilo je prošle godine da ne može adekvatno da zagrije svoj dom. Ipak, tih 5,3 miliona, odnosno 6,3 odsto stanovništva, predstavlja poboljšanje u odnosu na 2023. godinu, kada je 8,3 odsto stanovnika reklo da nema novca za grijanje, navodi Savezni zavod za statistiku Njemačke.

Izvor: Shutterstock/Jelena Stanojkovic

Time je Njemačka, po pitanju finansijske mogućnosti grijanja, ispod prosjeka Evropske unije. Prosjek na nivou Unije iznosi 9,2 odsto, što je takođe manje u odnosu na 2023. godinu, kada je taj prosjek iznosio 10,6 odsto.

Najveći broj stanovnika Bugarske i Grčke je 2024. godine naveo da ne mogu adekvatno grijati svoje domove. U obe države je skoro svaki peti stanovnik (po 19 odsto) istakao da ima ovaj problem. Slijedi Litvanija sa 18 odsto.

Njemački dnevnik Tagesšau objavio je da je ovaj problem najmanje izražen u:

  • Finskoj (2,7 odsto)
  • Sloveniji (3,3 odsto)
  • Poljskoj (3,3 odsto)

(Kamatica/MONDO)

Mnk

Samo su krivi za svoju situaciju. Vjeruju Marku Ruteu i van Der Lijn. Htjeli ste, traziliste, dobili ste, uzivaj te!

