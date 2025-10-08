Alkoholom protiv hladnoće: Amerikanci našli način da uštede na grijanju

Amerikanci traže najrazličitije načine da uštede na grijanju svojih domova.

Pandemija korona virusa i rat u Ukrajini značajno su uticali na ekonomiju. U mnogim zemljama drastično su porasli troškovi grijanja stanova i kuća. S tim problemom suočavaju se i Amerikanci.

Prema indeksu cijena dobara i usluga potrošača američkog Biroa za statistiku rada, troškovi električne energije u SAD pali su za više od 20 odsto. Ipak, u poređenju sa januarom 2020. godine, i dalje je vidljiv porast od 29 odsto.

Amerikanci su pronašli način da se ugriju

Podaci iz izvještaja New Homes Mate pokazuju da čak 46 odsto od 1.000 ispitanih stanovnika SAD ima poteškoća sa plaćanjem računa. Zbog toga se 25 odsto njih odlučuje da se jednostavno oblači toplije. Sa druge strane, 35 odsto mora da bira da li će novac dati za račune ili za hranu.

Neki se odlučuju na prilično neobična rješenja problema visokih cijena energije. Ustanovljeno je da se 2 odsto ispitanih grije alkoholom, dok 5 odsto ispitanih ima intimne odnose da bi im bilo toplije.

"Pošto je Njujork istorijski bio poznat kao jedan od američkih 'gradova grijeha', njegovi stanovnici vjerovatno će se prepustiti porocima poput alkoholizma da bi uštedeli na grijanju", rekao je izvršni direktor New Homes Mate, Den Hnatkovski.

