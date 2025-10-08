logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

IRB pokrenuo prinudnu naplatu od banjalučke Toplane: Duguju 8.3 miliona KM 1

IRB pokrenuo prinudnu naplatu od banjalučke Toplane: Duguju 8.3 miliona KM

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
1

Dok se Banjalučani uglavnom smrzavaju na jednocifrenim temperaturama, ili se dogrijavaju "pumpajući" tako sopstvene račune za struju, u banjalučkoj Toplani imaju veće probleme od žalbi građana.

22.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Toplana Banja Luka duguje Investiciono-razvojnoj banci (IRB) čak 8,3 miliona maraka, a pošto dug nije izmiren, IRB je pokrenuo prinudnu naplatu. Kao zalog stoji imovina Toplane, uključujući i kotlovnice na Starčevici i u Kočićevom vijencu – objekte koje danas koriste "Eko-toplane". Upravo te kotlovnice izgrađene su sredstvima iz ugovora potpisanog još 2014. godine.

"Iako Toplana ne radi u punom kapacitetu i grijanje je preuzelo preduzeće ‘Eko-toplane’, ovo je ogroman problem jer oni sada koriste pomenute kotlovnice, a dug ostaje na staroj Toplani", upozorila je odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada, Dijana Ješić.

Gradonačelnik je, prema njenim riječima, ponudio tri rješenja. IRB-u je najprihvatljivije da se dug od 8,3 miliona plati direktno iz gradskog budžeta, što bi na kraju opet palo na teret građana. Međutim, Ješićeva ističe da je logičnije da obavezu preuzmu "Eko-toplane", s obzirom na to da ostvaruju profit upravo zahvaljujući kotlovnicama koje su predmet ugovora.

"Građani sada ostaju bez grijanja zbog dugova i nesređenih odnosa iz prošlosti, dok preduzeće koje koristi te iste kapacitete posluje bez problema", poručila je Ješićeva.

