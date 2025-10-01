Temperature padaju, a cijene grijanja rastu: Koliko košta da se ne smrznete u BiH tokom zime

Temperature padaju, a raste briga skoro svih građana u BiH zbog cijena grijanja.

Izvor: Shutterstock

Podaci s platforme OLX.ba i iz ponuda distributera pokazuju da su cijene drva i peleta u posljednjih nekoliko mjeseci porasle, što dodatno opterećuje kućne budžete.

Bukova drva, najčešće korištena u BiH, trenutno se prodaju po cijenama od 110 do 130 KM po kubiku za standardne "cokove". Kada se nudi precizna količina, na primjer 4,5 m³ bukovih cjepanica za 450 KM, to znači da građani za grijanje moraju izdvojiti i više od 100 KM po kubiku.

Prosječnom domaćinstvu treba oko desetak metara po sezoni, što znači oko 1200 KM.

Kvalitetnije i suvlje drvo, poput hrastovine, dostiže i do 1.500 KM za veću količinu. Jasno je da vrsta i sušenje drva znatno povećavaju trošak, što mnogim domaćinstvima predstavlja ozbiljan financijski teret.

Peleti, koji se sve više koriste kao alternativa, takođe su poskupili. Standardni peleti u Banjaluci koštaju od 300 do 330 KM po toni, dok srednja klasa (A2) doseže 350–390 KM, a certificirani EN plus A1 peleti koštaju i do 420–450 KM po toni.

Distributeri upozoravaju da potražnja raste, a dostupnost je ograničena, što dodatno utiče na cijene. Građani koji žele kvalitetan pelet moraju računati na velike troškove, uz moguće dodatne izdatke za dostavu.

Dodatnih troškova neće biti pošteđeni ni oni koji imaju centralno grijanje. Sve su učestalije glasine da će gradsko grijanje u Banjaluci biti skuplje, ali iz Eko toplana to još uvijek nisu potvrdili.

Takođe, i oni koji se griju na struju, plaćaće više, s obzirom da je skoro izvjesno da će cijena mrežarine rasti.

Visoke cijene grijanja dolaze u trenutku kada troškovi života već opterećuju domaćinstva. Skuplji energenti dodatno pogoršavaju situaciju.

Stručnjaci upozoravaju da bi neplanirana potrošnja ili nestašica mogla dovesti do dodatnog rasta cijena u zimskim mjesecima.

Jedno je jasno - za većinu porodica, osiguravanje dovoljne količine energenata za sezonu predstavlja ozbiljan finansijski izazov.

(MONDO)