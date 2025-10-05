Kako spriječiti požar tokom sezone grijanja? Stručnjaci otkrili šta donosi najveći rizik

Stručnjaci upozoravaju koji su to najčešći uzroci požara tokom sezone grijanja, a svi ih koristimo. Otkrili su kako smanjiti potencijalni rizik od nastanka požara.

Zbog naglog pada temperature prije zvaničnog početka grijne sezone mnogi ovih dana koriste alternativne izvore grijanja kao što su grijalice, klima uređaji, kaloriferi ili druga grijna tijela. Iako su ti uređaji efikasni za brzo zagrijavanje prostora, mogu predstavljati ozbiljan rizik od požara ako se ne koriste pravilno.

Snijegu početkom oktobra i naglom zahlađenju mnogi se nisu nadali, pa jedan od rijetkih odžačara u čačanskom kraju ima pune ruke posla. Za čišćenje odžaka u jednom danu, Đura Bajčev ima stotinu poziva. Opasnosti od požara i trovanja dimnim gasovima, kaže, mogu se izbjeći redovnim održavanjem grijnih tijela i kada se ogrev pripremi na vrijeme.

"Počinje od toga kad su drva mokra, isparavanja, ona para se lijepi evo ovdje, za čunkove. To nije slučaj kada su suva drva. Ovdje je bila sitna prašina, uhvati se ona skrama, onako cakli se, e to je opasno i lako zapaljivo. Zato, kad su suva drva, to ne može da bude nikako i da se na vrijeme očisti odžak pa se na vrijeme očisti grujno tijelo, bez obzira na to da li je to šporet, kotao, peć, nebitno šta je", kaže za RTS Bajčev.

Uzroci požara

Uz neispravne dimnjake, najčešći uzroci požara tokom grijne sezone su nepažnja prilikom loženja, nepravilno korišćenje električnih grijalica i upotreba neadekvatnih produžnih kablova.

Stručnjaci upozoravaju da čak i klima uređaji sa oštećenim instalacijama mogu izazvati kratak spoj, dok stare i dotrajale elektroinstalacije, u kombinaciji sa velikim potrošačima električne energije, predstavljaju ozbiljnu opasnost. Iskustva vatrogasno-spasilačkih jedinica pokazuju da sa početkom sezone dolazi i do povećanja broja požara na stambenim i drugim objektima. Zato apeluju na građane da budu oprezni.

Siniša Gobeljić, zamjenik komandanta Vatrogasno - spasilačkog bataljona Čačak kaže da je važno voditi računa.

"Treba da provjere ispravnost svojih dimovodnih kanala, da očiste svoje dimovodne kanale, da vode računa prilikom upotrebe peći na čvrsto gorivo, da prilikom upotrebe grijalice i drugih grijnih tijela vode računa, koriste adekvatne električne provodnike, da ne ostavljaju garderobu i lako zapaljive materijale pored grijalica i peći. Takođe, u zatvorenim prostorima ne ostavljaju malu djecu bez nadzora".

Oprezno i s pepelom

Da bi se smanjio rizik od požara, treba biti oprezan i prilikom odlaganja pepela. On se mora odlagati u metalne posude, jer i ohlađen može izazvati vatru. Siniša Gobeljić, zamjenik komandanta Vatrogasno - spasilačkog bataljona Čačak, navodi:

"Takođe, apelovali bi na sve građane da ne odlažu pepeo u potisne kontejnere i pored materija koje su vrlo lako zapaljive, što je vrlo čest izvor požara u zimskoj sezoni".

Početak sezone grijanja zahtijeva dodatnu pažnju i odgovornost. Uz redovno održavanje i oprez, rizik od požara može se značajno smanjiti.

