Opozicija kritikovala ostavku Minića, Stanivuković: "Savo Bumerang"

Autor Nikolina Damjanić
Reakcije opozicije na današnju ostavku predsjednika Vlade Republike Srpske Savu Minića bile su oštre i kritične, a mnogi su događaj nazvali ruganjem institucijama i narodu Republike Srpske.

Reakcije na ostavku Save Minića

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ismijao je Minića, nazivajući ga „Savo Bumerang“ jer se, kako je rekao, „kako ga god baciš, on se tri puta vrati“.

Zamjenik predsjednika Pokreta Sigurna Srpska, Igor Radojičić, kritikovao je treći pokušaj izbora Minića za premijera:

„Igranje sa Ustavom i zakonima nije šala – ovo je ozbiljan posao i odgovornost prema narodu. Minić treći put izlazi pred parlament da bude izabran. Da li ikoga ima sramota?“ rekao je Radojičić, ističući da ovakvo ponašanje dodatno urušava povjerenje u institucije.

Šef Kluba poslanika SDS-a, Ognjen Bodiroga, nazvao je današnju ostavku „ruganje institucijama i narodu RS“ i podsjetio da je SDS upozoravao na nelegalnost imenovanja Minića od strane vršioca dužnosti predsjednika RS.

Potpredsjednik SDS-a, Želimir Nešković, ocijenio je da situacija podsjeća na komične situacije iz domaće književnosti, ali da je u stvarnosti riječ o ozbiljnom „poigravanju institucijama RS“.

„Ovo nisu obična padanja vlada, ovo su trikovi karaktera koji već dugo vladaju u vrhu vlasti RS, što će narod sigurno kazniti na izborima, pod uslovom da budu fer i demokratski.“

Nešković je na kraju zapitao gdje je predsjednik Republike Srpske i zašto se kao pravnik ne oglasi povodom ove „ujdurme“.

