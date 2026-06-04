Aleksandar Vučić se oglasio o vraćenom avionu iz Tivta za Beograd sa državljanima Srbije.

Izvor: rts/printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Tivta u kom se održava dvodnevni Samit Evropska unija - Zapadni Balkan. Danas je imao sastanak sa premijerom Grčke Kirijakosom Micotakisom, najavio je za sutra najvažnije sastanke sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsjednikom Evropskog savjeta Antoniom Koštom, predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Njemačke Fridrihom Mercom, a komentarisao je avion sa državljanima Srbije koji je zadržan i potom vraćen iz Tivta za Beograd u srijedu 3. juna.

"Ja bih danas potpuno drugačije istupao i rekao: 'Izvinjavam se našim domaćinima'. Oni nisu imali oružje, ništa ružno, ništa uvredljivo...

Mogao je mene da pozove bilo ko. Oni su došli ovdje da mi naprave okruženje, a niko me nije ni pitao.

Tu nema nijednog kriminalca. To je manje od prosjeka u bilo kom vozu, autobusu ili avionu.

Od njih 84, bila su petorica koja su prošla kroz nekakav krivični postupak. Nema ni riječi o destabilizaciji.

To su sve aktivisti. Došao bih i izvinio se zbog nelagode, ali ti momci nikom ništa nisu uradili loše.

Ja bih platio političku cijenu za pogrešnu procjenu nekog iz mog okruženja. Što ih nisu uhapsili da su počinili bilo šta kriminalno?

Zadržali biste ih da su imali bokser kod sebe. Krenulo se u brutalnu kampanju da se Srbija pokaže kao destabilizujući faktor. Ja molim naše organe da se ne ponašaju u skladu s reciprocitetom, već da našu braću i sestre iz Crne Gore puste u Srbiju", izjavio je predsjednik Srbije.

Vidi opis "Tu nema kriminalaca, nisu imali oružje, to su aktivisti": Vučić o vraćenom avionu iz Tivta za Beograd Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 15 15 / 15 AD

Da podsjetimo, Bezbednosno-informativna agencija (BIA) je u srijedu 3. juna upozorila Vučića da ne ide u Crnu Goru na Samit u Tivtu zbog sumnji da se vođa “kavačkog klana” Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori. Prethodno je predsjednik Srbije zatražio da ne bude nikakvog formalnog dočeka na aerodromu u Tivtu.