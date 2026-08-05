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Toplotni talas paralisao Evropu, a na drugoj strani svijeta pao snijeg

Toplotni talas paralisao Evropu, a na drugoj strani svijeta pao snijeg

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Pao snijeg širom Novog Zelanda u nizijama usred ljeta i toplotnog talasa koji je donio ekstremne temperature u Evropu.

Pao snijeg na Novom Zelandu Izvor: Vidanagama/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na Novom Zelandu se dogodila "polarna eksplozija" kada je pao snijeg u nizijama, na nižim nadmorskim visinama, piše "Vox News". Izdato je hitno upozorenje stanovništvu da izbjegavaju sva nepotrebna putovanja.

Snijeg je pao u dijelovima Južnog ostrva dok je hladno vrijeme zahvatilo zemlju. Policija je pozvala ljude u gradu Danidinu na jugu da izbjegavaju putovanja osim ako nisu apsolutno neophodni zbog snijega i zaleđenih puteva.

Izdata su i upozorenja na snježne padavine za nekoliko glavnih puteva. Zatvorene su mnogi vrtići uz osnovne i srednje škole.

Na Novom Zelandu pao snijeg usred toplotnog talasa koji je okovao cijelu Evropu. 

Što se tiče Novog Zelanda, državna meteorološka služba je izdala upozorenje na jake talase za obalu Vairarape, južno od Ngavija. Predviđaju se talasi do šest metara u srijedu 5. avgusta.

(Mondo.rs)

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