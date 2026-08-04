Uhapšen Aleksandar Nikolić: Osumnjičen za pomaganje u pokušaju ubistva Davora Dabića

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo predali su večeras Okružnom javnom tužilaštvo u Istočnom Sarajevu Aleksandra Nikolića, koji je uhapšen zbog sumnje da je pomagao licu koju je sinoć pokušalo ubiti Davora Dabića.
Nikolića će večeras ispitati tužilac.
On je uhapšen na području opštine Istočno Novo Sarajevo.Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić
Sinoć je vatrenim oružjem u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu nepoznato lice nanijelo povrede licu D.D. nakon čega je pobjeglo.
(Srna)