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Uhapšen Aleksandar Nikolić: Osumnjičen za pomaganje u pokušaju ubistva Davora Dabića

Uhapšen Aleksandar Nikolić: Osumnjičen za pomaganje u pokušaju ubistva Davora Dabića

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo predali su večeras Okružnom javnom tužilaštvo u Istočnom Sarajevu Aleksandra Nikolića, koji je uhapšen zbog sumnje da je pomagao licu koju je sinoć pokušalo ubiti Davora Dabića.

Uhapšen Aleksandar Nikolić Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Nikolića će večeras ispitati tužilac.

On je uhapšen na području opštine Istočno Novo Sarajevo.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Sinoć je vatrenim oružjem u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu nepoznato lice nanijelo povrede licu D.D. nakon čega je pobjeglo. 

(Srna)

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Tagovi

hapšenje pucnjava Istočno Novo Sarajevo

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Hvala što ste poslali vijest.

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