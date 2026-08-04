Uhapšen Aleksandar Nikolić: Osumnjičen za pomaganje u pokušaju ubistva Davora Dabića

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo predali su večeras Okružnom javnom tužilaštvo u Istočnom Sarajevu Aleksandra Nikolića, koji je uhapšen zbog sumnje da je pomagao licu koju je sinoć pokušalo ubiti Davora Dabića.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Nikolića će večeras ispitati tužilac.

On je uhapšen na području opštine Istočno Novo Sarajevo.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Sinoć je vatrenim oružjem u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu nepoznato lice nanijelo povrede licu D.D. nakon čega je pobjeglo.

(Srna)