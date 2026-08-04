Veliki požar u Zagrebu: Vatrogasci spasili jednu osobu, gust dim se vidi izdaleka

Veliki požar u Zagrebu, vatrogasci spasili jednu osobu iz kuće koja je gorjela.

Izvor: Hrvatska vatrogasna zajendica

U naselju Borovje u Zagrebu u Hrvatskoj izbio je požar na kući na nasipu, javlja "Večernji list". Gust oblak dima mogao je da se vidi i sa Mosta mladosti prema riječima očevidaca.

Javna vatrogasna jedinica potvrdila je da je izgorio prizemni objekat površine 14x10 metara. Vatra je zahvatila i krov.

Vatrogasci su uspjeli da lokalizuju požar i da spasu jednu osobu. Nije poznat uzrok požara, istraga je u toku.

(Mondo.rs)