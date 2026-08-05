logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prijedorska policija oduzela zastavu sa ljiljanima: Vozaču iz Novog Grada uručen prekršajni nalog

Prijedorska policija oduzela zastavu sa ljiljanima: Vozaču iz Novog Grada uručen prekršajni nalog

Autor Dragana Božić
0

Prijedorska policija je od muškarca iz Novog Grada inicijala A.M. oduzela zastavu sa ljiljanima koju je imao na vozilu.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policijski službenici postupili su po prijavi građana da je na putničkom vozilu na području Prijedora istaknuta bijela zastava sa plavim grbom i ljiljanima.

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da je počiniocu uručen prekršajni nalog i da je sankcionisan po članu sedam Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.

Tim članom propisana je kazna od 100 KM do 300 KM za onog ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, osim ako se navedeno ne odnosi na javno izneseno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prijedor zastava policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ