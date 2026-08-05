Prijedorska policija oduzela zastavu sa ljiljanima: Vozaču iz Novog Grada uručen prekršajni nalog

Prijedorska policija je od muškarca iz Novog Grada inicijala A.M. oduzela zastavu sa ljiljanima koju je imao na vozilu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policijski službenici postupili su po prijavi građana da je na putničkom vozilu na području Prijedora istaknuta bijela zastava sa plavim grbom i ljiljanima.

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da je počiniocu uručen prekršajni nalog i da je sankcionisan po članu sedam Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.

Tim članom propisana je kazna od 100 KM do 300 KM za onog ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, osim ako se navedeno ne odnosi na javno izneseno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija.

(Srna)