Prijedorska policija oduzela zastavu sa ljiljanima: Vozaču iz Novog Grada uručen prekršajni nalog

Prijedorska policija je od muškarca iz Novog Grada inicijala A.M. oduzela zastavu sa ljiljanima koju je imao na vozilu.
Policijski službenici postupili su po prijavi građana da je na putničkom vozilu na području Prijedora istaknuta bijela zastava sa plavim grbom i ljiljanima.
Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da je počiniocu uručen prekršajni nalog i da je sankcionisan po članu sedam Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.
Tim članom propisana je kazna od 100 KM do 300 KM za onog ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, osim ako se navedeno ne odnosi na javno izneseno mišljenje o radu državnih organa, te drugih javnih organa i organizacija.
(Srna)