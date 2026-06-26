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Nepoznati počinioci zapalili zastavu Republike Srpke

Nepoznati počinioci zapalili zastavu Republike Srpke

Autor Haris Krhalić
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Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem grupa mladića pali zastavu Republike Srpske.

paljenje zastave RS Izvor: Screenshot

Na društvenim mrežama pojavio se videosnimak na kojem se vidi grupa mlađih muškaraca kako pale zastavu Republike Srpske, prenosi portal "Crna-hronika".

Prema nezavničnim navodima, zastava se nalazila na jarbolu koji je postavljen na  entitetskoj liniji između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, na lokalitetu u blizini sarajevskog izletišta Dariva.

Za sada nije poznato kada je tačno snimak nastao niti da li je slučaj prijavljen nadležnim policijskim organima. Takođe, nije poznato da li je pokrenuta istraga radi utvrđivanja identiteta osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem.

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Tagovi

Republika Srpska zastava

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Hvala što ste poslali vijest.

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