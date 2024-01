Dostavljen izvještaj tužilaštvu o paljenju zastave Republike Srpske u Zenici

Kantonalnom tužilaštvu u Zenici dostavljen je izvještaj u vezi sa paljenjem zastave Republike Srpske tokom skupa u tom gradu 9. januara, rečeno je Srni iz kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

"Izvještaj je podnesen protiv lica čiji su inicijali H.S, koje se može dovesti u vezu sa paljenjem zastave", rekao je Srni portparol Uprave policije Zeničko–dobojskog kantona Samir Valentić.

Valentić kaže da je izvještaj dostavljen 16. januara i da paljenje zastave ima elemente krivičnog djela izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti iz Krivičnog zakona Federacije BiH (FBiH).

On je naveo da je na skupu koji je prijavljen policiji kao "patriotski" i koji je održan 9. januara od 19.30 do 22.00 časa, ispred stadiona "Bilino polje" nepoznato lice zapalilo zastavu Republike Srpske, što je snimano mobilnim telefonom, a zatim je objavljeno na društvenim mrežama čime je došlo do uznemirenja javnosti.

Valentić je rekao da je policija saslušala organizatore skupa i svjedoke i utvrdila da se u vezu sa paljenjem zastave može dovesti lice H.S, koje je i ispitano na okolnosti počinjenog krivičnog djela.

Iz kantonalnog MUP–a nisu odgovorili na pisani upit Srne ko je organizator održanog skupa.

