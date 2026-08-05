Svemu prethodila svađa: Ubistvo u Cazinu, jedna osoba uhapšena

Јedna osoba je ubijena u Cazinu, a policija je privela osobu koja se dovodi u vezu s ovim događajem.

Izvor: FENA

Kako piše "Avaz", sve se desilo danas u naselju Tržačke Raštele kod Cazina.

Ovaj medij piše da je došlo do sukoba između dvije osobe, tokom kojeg je upotrijebljeno hladno oružje.

Prema njihovim informacijama, jedna osoba je smrtno stradala, dok su pripadnici policije ubrzo nakon događaja uhapsili osobu koja se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom.

Na mjestu događaja u toku je uviđaj, a više informacija biće poznato nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih institucija.

Iz policije se nisu zvanično oglasili u vezi s ovom događajem.

(Mondo)