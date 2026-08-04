Obraćanje Aleksandra Vučića u Mrkonjić Gradu povodom Dana sjećanja na stradale i prognane u operaciji "Oluja".

Izvor: Kurir/Marko Karović

Večeras je u Mrkonjić Gradu obilježen Dan sjećanja na sve stradale i prognane u oružanoj operaciji "Oluja" u organizaciji hrvatske vojske i policije 1995. godini kada je ubijeno ili nestalo oko 2.000 Srba i protjerano više od 220.000 ljudi sa ciljem zauzimanja teritorije Republike Srpske Krajine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je centralnoj manifestaciji zajedno sa patrijarhom Porfirijem, bivšim predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i mnogim drugim zvaničnicima, a na kraju se obratio okupljenima na 31. godišnjicu "Oluje".

"Vaša svetosti, predsjednici, dragi arhijareji, poštovani narode...Nevenka Dobrić je devet mjeseci nosila svog Sinišu, rodila ga je, dojila, odgajala.

Anđeoske oči zlikovci su ugasili. I nikada nikome nisu rekli za Sinišine oči, nikada nikome nisu rekli za suzu i tugu majke. Slavili su to kao veliku pobjedu", započeo je Vučić.

Vidi opis Vučić iz Mrkonjić Grada: "Nikada više nećemo dozvoliti pogrom i progon srpskog naroda" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Ma koliko žrtava da imamo, uvek smo mi krivi. Pokušali su da nas ubijede da smo mi Srbi za to krivi, ne oni koji su ih ubili i protjerali, već mi. Mnogi od nas su to prihvatili, mnogi od nas su u tom pogromu nad istinom učestvovali.

Ubijali su nas u Drugom svjetskom ratu, onako kako to nisu radili ni njemački nacisti svojim neprijateljima. Nekako se zaboravilo, nema toga u udžbenicima, da je samo jedan grad bivše Jugoslavije bombardovan s početka Drugog svjetskog rata, samo jedan grad a to je Beograd, dok su nacistički tenkovi dočekani cvijećem u Zagrebu.

Sve je zaboravljeno, nije nije smio o tome da govori. Rodila se nova generacija Srba koja ih se ne plaši i koja govori istinu.

Ja vam se večeras posljednji put obraćam kao predsjednik Republike Srbije. Da li ću ikada više, ne znam, ali želim nekoliko važnih stvari da izgovorim, meni važnih, možda će i vama biti bar neka od tih stvari važna

Morali smo Srbiju da osnažimo politički i voljno jer da nismo, pregazili bi i Srbiju i Srpsku, ne sumnjajte u to. Nikada više nećemo dozvoliti, a znam da to govorim u veoma teškom i ozbiljnom trenutku, garantujem vam da nigdje, ni u Republici Srpskoj ili Srbije više neće biti pogroma, protjerivanja ili stradanja srpskog naroda. Srbija će zaštititi svoj narod, nećemo ostaviti svoj narod na cjedilu", nastavio je predsjednik Srbije.

Danas je i u Beogradu obilježena godišnjica "Oluje". Brojni građani su paljenjem svijeća u Crkvi Svetog Marka odali poštu i uputili molitve za stradale i prognane.

Vidi opis Vučić iz Mrkonjić Grada: "Nikada više nećemo dozvoliti pogrom i progon srpskog naroda" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Mila Matović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Mila Matović Br. slika: 15 15 / 15 AD

(Mondo.rs)