Iza trebinjskih vatrogasaca još jedna zahtjevna noć, vatrena stihija ne jenjava (VIDEO)

Iza trebinjskih vatrogasaca je još jedna zahtjevna noć, vatrena stihija ne jenjava, a požar je aktivan na liniji sela Tretina-kuk.

Izvor: RTRS

Vatrogasci su tokom noći uspjeli da odbrane kuće i pomoćne objekte, a požar je za sada pod komtrolom. Vjetar koji konstantno mijenja smjer uz nepristupačan teren otežava gašenje požara.

Nakon izuzetno zahtjevne noći provedene u borbi sa vatrenom stihijom na potezu sela Tretine–Kuk, pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i jutros nastavljaju intenzivan nadžor i kontrolu požarne linije.

"Stanje na požarištu se kontinuirano prati, a na svim pristupačnim dijelovima terena vrši se sanacija i gašenje zaostalih žarišta, dok nepristupačan teren i dalje otežava đelovanje vatrogasnih ekipa. Cilj svih aktivnosti je sprječavanje ponovnog aktiviranja požara i zaštita stanovništva, stambenih objekata i materijalnih dobara.Situacija je pod stalnim nadžorom, a sve raspoložive snage ostaju na terenu", rekao je za RTRS Dejan Kašiković, komandir TVSЈ Trebinje.

(Mondo)