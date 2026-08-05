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Iza trebinjskih vatrogasaca još jedna zahtjevna noć, vatrena stihija ne jenjava (VIDEO)

Iza trebinjskih vatrogasaca još jedna zahtjevna noć, vatrena stihija ne jenjava (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
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Iza trebinjskih vatrogasaca je još jedna zahtjevna noć, vatrena stihija ne jenjava, a požar je aktivan na liniji sela Tretina-kuk.

Požar u Trebinju i dalje aktivan Izvor: RTRS

Vatrogasci su tokom noći uspjeli da odbrane kuće i pomoćne objekte, a požar je za sada pod komtrolom. Vjetar koji konstantno mijenja smjer uz nepristupačan teren otežava gašenje požara.

Nakon izuzetno zahtjevne noći provedene u borbi sa vatrenom stihijom na potezu sela Tretine–Kuk, pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i jutros nastavljaju intenzivan nadžor i kontrolu požarne linije.

"Stanje na požarištu se kontinuirano prati, a na svim pristupačnim dijelovima terena vrši se sanacija i gašenje zaostalih žarišta, dok nepristupačan teren i dalje otežava đelovanje vatrogasnih ekipa. Cilj svih aktivnosti je sprječavanje ponovnog aktiviranja požara i zaštita stanovništva, stambenih objekata i materijalnih dobara.Situacija je pod stalnim nadžorom, a sve raspoložive snage ostaju na terenu", rekao je za RTRS Dejan Kašiković, komandir TVSЈ Trebinje.

(Mondo)

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Trebinje požar

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