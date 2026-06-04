Vučić uprkos upozorenju BIA-e ide u Crnu Goru: "Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju prijetnje"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je na svom Instagram nalogu da se nije uplašio, niti ga fasciniraju pretnje, a nakon što ga je BIA savjetovala da ne putujuje u Crnu Goru zbog, kako su naveli, saznanja da se tamo nalazi vođa kavačkog klana Radoje Zvicer

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

"Skini Vučiću glavu - Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju prijetnje. Jedino o čemu brinem je kako da naš narod bolje živi i kako da Srbija bude još uspješnija", poručio je Vučić na svom Instagram nalogu.

Vučićeva objava je uslijedila nakon što je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) saopštila da je iz bezbjednosnih razloga savjetovala predsjedniku Srbije da na putuje u Crnu Goru zbog, kako su naveli, saznanja da se tamo nalazi vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

"Iz razloga od najviše važnosti za poslove povjerene Bezbednosno-informativnoj agenciji, saopštavamo da je neophodno da se oglasimo da je zbog neprijateljskog djelovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, od strane Bezbednosno-informativne agencije zvanično savjetovano Predsedniku Republike Srbije da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbjednosnog rizika. Prema našim operativnim saznanjima, Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana, nalazi se u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju BIA.

Podsjećamo, Aleksandar Vučić bi trebalo da u Tivtu učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice, koji okuplja lidere evropskih država i institucija.

Vučić je nakon sastanka sa Antoniom Koštom poručio kako planira da putuje u Tivat.

"Vidimo se večeras u Crnoj Gori, ako ne budem predstavljao hibridnu pretnju", rekao je Vučić Košti na kraju obraćanja.