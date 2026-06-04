logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kamenovan Aerodrom Tivat nakon vraćanja državljana Srbije, osvanuli i transparenti protiv Vučića

Kamenovan Aerodrom Tivat nakon vraćanja državljana Srbije, osvanuli i transparenti protiv Vučića

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Muškarac sa Cetinja uhapšen je zbog sumnje da je kamenovao zgradu Aerodroma Tivat i oštetio tri stakla na terminalu. Incident se dogodio nekoliko sati nakon što je 87 državljana Srbije vraćeno iz Crne Gore.

Incident u Tivtu: Uhapšen muškarac zbog kamenovanja aerodroma, transparenti protiv Vučića na primorj Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Tridesetdvogodišnjak sa Cetinja uhapšen je zbog sumnje da je kamenovao zgradu Aerodroma Tivat, nekoliko sati nakon što je vraćeno 87 državljana Srbije koji su čarter letom stigli iz Beograda, javila je Radio-televizija Crne Gore.

Uhapšen je D. A, rečeno je u crnogorskoj policiji.

Iz Aerodroma Tivat sinoć je prijavljeno da su na terminalnoj zgradi polomljena tri stakla, nakon što je, kako se sumnja, na objekat bačeno kamenje.

Incident se dogodio nekoliko sati nakon što su nadležni organi na Aerodromu Tivat zadržali, a potom i vratili 87 državljana Srbije kojima iz bezbjednosnih razloga, nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru.

Na nekoliko mjesta na crnogorskom primorju danas su se pojavili transparenti na kojima su ispisane uvredljive poruke protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Transparenti su okačeni na nadvožnjak uz put u Kotoru, Tivtu i na Cetinju.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Tivat gdje će danas i sutra učestvovati na Samitu EU - Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.

Vučić je ranije danas rekao da će ići u Tivat jer je važno da predstavlja Srbiji da će reći sve što misli o igrama koje se tamo igraju.

Pojasnio je i da će Srbija uvijek doživljavati narod Crne Gore kao braću i sestre, dok je vlast nešto druge.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora aerodrom incident Tivat

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ