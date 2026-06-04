Kamenovan Aerodrom Tivat nakon vraćanja državljana Srbije, osvanuli i transparenti protiv Vučića

Muškarac sa Cetinja uhapšen je zbog sumnje da je kamenovao zgradu Aerodroma Tivat i oštetio tri stakla na terminalu. Incident se dogodio nekoliko sati nakon što je 87 državljana Srbije vraćeno iz Crne Gore.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Tridesetdvogodišnjak sa Cetinja uhapšen je zbog sumnje da je kamenovao zgradu Aerodroma Tivat, nekoliko sati nakon što je vraćeno 87 državljana Srbije koji su čarter letom stigli iz Beograda, javila je Radio-televizija Crne Gore.

Uhapšen je D. A, rečeno je u crnogorskoj policiji.

Iz Aerodroma Tivat sinoć je prijavljeno da su na terminalnoj zgradi polomljena tri stakla, nakon što je, kako se sumnja, na objekat bačeno kamenje.

Incident se dogodio nekoliko sati nakon što su nadležni organi na Aerodromu Tivat zadržali, a potom i vratili 87 državljana Srbije kojima iz bezbjednosnih razloga, nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru.



Na nekoliko mjesta na crnogorskom primorju danas su se pojavili transparenti na kojima su ispisane uvredljive poruke protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Transparenti su okačeni na nadvožnjak uz put u Kotoru, Tivtu i na Cetinju.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Tivat gdje će danas i sutra učestvovati na Samitu EU - Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.

Vučić je ranije danas rekao da će ići u Tivat jer je važno da predstavlja Srbiji da će reći sve što misli o igrama koje se tamo igraju.

Pojasnio je i da će Srbija uvijek doživljavati narod Crne Gore kao braću i sestre, dok je vlast nešto druge.