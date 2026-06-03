Produkcijska kuća iz Crne Gore tuži srpskog glumca: Slaviša zbog izjava o kolegama dobijao i prijetnje smrću

Slaviša Čurović ranije je kritikovao kolege, a sada će se, zbog svojih riječi, naći i na sudu

Izvor: YouTube/Prakticnazena

Poznati glumac Slaviša Čurović (49) našao se u centru neviđenog skandala i na udaru jezivih prijetnji nakon što je javno izneo stav da je bio protiv referenduma 2006. godine i odvajanja Crne Gore od Srbije. Nakon što je oštro odgovorio onima koji mu prijete, uslijedio je novi udarac – produkcijska kuća "LH marketing" javno se ogradila od njegovih izjava i najavila pravne mjere.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Gostujući nedavno u jednoj emisiji, Slaviša Čurović je podigao veliku buru kada je priznao da je bio apsolutno protiv odvajanja 2006. godine, te da je vodio mitinge za ostanak zajedničke države dok mu je žena sjedila trudna u iznajmljenom stanu u Beogradu.

"Srpstvo se ne naplaćuje. Nema to da mi neko plati da ja to vodim," izjavio je tada glumac kod Ljiljane Smajlović.

On se našao na meti kritika i zbog oštrih riječi upućenih kolegama koje su podržale odvajanje, a koje danas svoje karijere grade upravo u Beogradu.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

"Ovi koji su bili plaćeni i vodili miting da se Srbija i Crna Gora odvoje... oni isti evo ih sada u Beogradu u svim serijama. Pa što si se onda odvajao?", upitao je tada Slaviša Čurović.

Jezive prijetnje i brutalan odgovor glumca

Ubrzo nakon ovih riječi, glumac se suočio sa stravičnim uvredama i prijetnjama na svom Fejsbuk profilu. Međutim, Čurović je pokazao da ga napadi nisu pokolebali i javno se obratio onima koji mu prijete.

"Svi vi, koji mi napadate porodicu, dobro znajte, da sam Novakov sin, Slavkov brat, Milivojev unuk... Nešto imam od toga u sebi, pa računajte sa tim. Kukavice!" napisao je on, dodajući da "svuda ide sam ili sa braćom i prijateljima". "Pa dođite... Ako vam basta. Spreman sam. Oduvijek," brutalno im je poručio.

Izvor: RTS

Glumac je naglasio da nikada nije uradio ništa protiv bilo koje nacije iz bivše Jugoslavije, da voli svoje kumove i prijatelje svih vjera, ali je podvukao: "A svoju srpsku najviše". Ostao je dosledan svom stavu, poručivši da bi nezavisnosti rekao "NE" i sada, po cijenu svega.

Produkcija najavila tužbu

Kompanija "LH marketing", koja je producent projekta "Sanjajte sa nama Crnu Goru", izdala je zvanično saopštenje u kojem se u potpunosti ograđuje od njegovih izjava.

Direktor ove kompanije, Momčilo Jovović, saopštio je da je glumac svojim postupcima "ugrozio ugled njihove kompanije, ali i svih državnih institucija, opština i društveno odgovornih kompanija iz Crne Gore, koji su podržali ovaj projekat".

Kako su najavili "protiv glumca biti pokrenute pravne mjere zbog kršenja ugovora".

"Jer je svojim postupcima ugrozio ugled naše kompanije, ali i svih državnih institucija, opština i društveno odgovornih kompanija iz Crne Gore, koji su podržali ovaj projekat. Izvinjavamo se građanima i institucijama Crne Gore i nadamo se da ćemo nastaviti dobru saradnju na promociji turističkih, kulturnih, vjerskih i privrednih potencijala Crne Gore", piše u saopštenju, koje je potpisao direktor kompanije LH marketing Momčilo Jovović, prenose Vijesti.me.

(Blic.rs/MONDO)