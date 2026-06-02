Sve glasnija šuškanja o vezi Kendal Džener i najpoželjnijeg glumca: Isplivala slika sa zajedničkog putovanja

Kendal Džener i Džejkob Elordi pozirali su zajedno u restoranu u Japanu, što je podstaklo priče da su uplovili u vezu.

Kendal Džener i Džejkob Elordi svoju navodnu romansu više ne skrivaju od javnosti. Tridesetogodišnja manekenka i 28-godišnji glumac ove nedjelje su viđeni na intimnoj večeri u Tokiju, gdje su rado pozirali sa obožavaocima.

Delovali su opušteno dok su sa prijateljima u jednom poznatom restoranu uživali u popularnom jelu Udon Karbonara.

Nedavno su uslikani i kako razmjenjuju nježnosti nakon večernjeg izlaska. Zvijezda serije "Euforija" tada je nježno držao ruku na Kendalinom potiljku. Nominovani glumac, koji je sa Dženerovom nedavno boravio i na Havajima, viđen je i kako grli rijaliti zvijezdu dok su razgovarali sa prijateljima, potpuno fokusiran na nju.

Pogledajte još slika iz Japana:

Prošlog mjeseca su prvi put zajedno snimljeni u javnosti, i to dok su pili roze na plaži na Havajima. Ubrzo nakon toga viđeni su i na duplom sastanku sa mlađom sestrom Dženerove, 28-godišnjom Kajli, i njenim dečkom, 30-godišnjim glumcem Timotijem Šalameom, sa kojim je u vezi već tri godine.

Da li je Kajli nagovarala Kendal da pruži priliku Elordiju?

Glasine o romansi prvi put su se pojavile prošlog mjeseca, nakon što je par navodno viđen kako se "ljubi i mazi" na zabavi koju je Džastin Biber organizovao nakon koncerta na Koačeli.

Evo kako su izgledali tokom koncerta:

Izvor blizak porodici, za Dejli mejl otkrio je da je upravo Kajli Džener zaslužna za njihovo spajanje.

"Kajli je provela mnogo vremena sa Džejkobom tokom sezone dodjela nagrada jer je on bio nominovan za film 'Frankenštajn', a Timoti za 'Marti Suprim'", rekao je izvor. "Kajli je glavna među sestrama i nagovorila je Keni da pruži priliku Džejkobu jer je želela da mogu da idu na duple sastanke sa njom i Timotijem."



