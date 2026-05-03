Ovo je dečko Sidni Svini: Stariji od nje 16 godina, ima troje djece i mnogi ga preziru

Autor N.D. Izvor Kurir
Glumica Sidni Svini otvoreno je potvrdila vezu sa muzičkim producentom Skuterom Braunom. Saznajte više o njihovoj ljubavi i izazovima.

Dečko glumice Sidni Svini Izvor: Printsceen

Nakon nekoliko mjeseci spekulacija i paparaco fotografija, glumica Sidni Svini i muzički producent Skuter Braun konačno su stavili tačku na sve glasine - i to javno, na društvenim mrežama. Serijom fotografija na kojima djeluju zaljubljeno i opušteno, par je prvi put otvoreno potvrdio svoju vezu, iznenadivši i fanove i kritičare.

Zvijezda serije Euforija, glumica Sidni Svini objavila je nekoliko fotografija sa svojim novim dečkom sa muzičkog festivala koji je održan prošlog vikenda u Kaliforniji. Objave su uključivale snimke Sidni na Braunovim ramenima u publici, njega kako je drži u naručju ispred jedne od bina, kao i njihove opuštene i duhovite trenutke iz foto-kabine. Sidni i Brauna deli velika razlika u godinama - čak 16 u njegovu korist, a mnogi mu zamjeraju na biografiji koja nije baš blistava.

Glumica je uz objavu kratko napisala: "Kaubojski vikend" uz emotikon srca. Svini i Braun viđeni su kako uživaju tokom trodnevnog festivala, a glumica je nosila ogrlicu sa svjetlucavim privescima "S" i "B".

Braun je još prošlog mjeseca podelio fotografiju sa svojom izabranicom, a sada je objavio i dodatne trenutke sa festivala. "Stejdžkouč je doveo srećnog kauboja", napisao je producent, dok mu je ona u komentaru uzvratila: "Srećnija kaubojka".

Par je, inače, započeo vezu nakon što su se upoznali na glamuroznom vjenčanju Džefa Bezosa i Loren Sančez u Veneciji u junu prošle godine. Tada je izvor za Page Six naveo da je Braun u početku bio nesiguran zbog razlike u godinama, ali je ubrzo postao "opsednut" i odlučio da započne vezu sa glumicom.

"On je stvarno, stvarno voli", rekao je izvor u oktobru, dodajući da je njihova romansa "veoma stvarna" i da je Braun "veoma srećan".

Prije nego što je započela romansu sa Skuterom Braunom, Svini je okončala sedmogodišnju vezu sa Džonatanom Davinom. Bivši par je planirao vjenčanje, ali ga je glumica otkazala početkom marta prošle godine. Braun je prethodno bio sedam godina u braku sa Jael Koen, sa kojom ima troje djece, a njihov razvod okončan je prije četiri godine.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

