Slavna glumica se udavala 4 puta, prvi put u 17: Kenedi ludio za njom, a ona mijenjala ime da bi izbjegla progon

Francuska glumica Anuk Eme rođena je u Parizu 27. aprila 1932. godine kao Nikol Fransoaz Florans Drajfus, a svojom ljepotom je privukla pažnju čim se pojavila u svijetu filma

Bila je kćerka francuskog glumca Anrija Drajfusa i glumice Ženeviv Sorje. Djetinjstvo je provodila između Pariza i provincije, gdje je porodica potražila sigurnost tokom ratnih godina.

Zbog jevrejskog porijekla njenog oca, u vrijeme okupacije je bila prinuđena da promijeni identitet u Fransoaz Duran, kako bi izbjegla progon, što je bio događaj koji je obilježio njen rani život.

Sa svetom filma susrela se veoma rano. Već kao djevojčica započela je glumačku karijeru, a na filmskom platnu debitovala je sredinom četrdesetih godina, kada je imala tek 14 godina. Upravo tada usvaja ime Anuk, prema liku koji je tumačila, dok joj je pjesnik i scenarista Žak Prever predložio prezime Aimée (Eme), koje na francuskom znači - voljena.

Tokom pedesetih godina, postaje tražena glumica evropske kinematografije, ostvarujući uloge u francuskim i italijanskim produkcijama.

Proboj na međunarodnoj sceni dogodio se 1960. godine, kada je igrala u kultnom filmu "La Dolce Vita" ("Sladak život") reditelja Federika Felinija - ostvarenju koje se i danas smatra jednim od najznačajnijih u istoriji filma.

Saradnja sa Felinijem nastavljena je i nekoliko godina kasnije u filmu "Osam i po".

Anuk Eme - 8 i po

Ipak, uloga koja ju je učinila globalnom zvijezdom stigla je 1966. godine u filmu "Un homme et une femme" ("Jedan muškarac i jedna žena").

Njena interpretacija donijela joj je najveća priznanja – Zlatni globus i BAFTA nagrafu za najbolju glumicu, kao i nominaciju za Oskara. Time je postala jedna od prvih glumica nominovanih za Oskara za ulogu na francuskom jeziku. Iako nagradu nije osvojila, film je trijumfovao u kategoriji najboljeg stranog filma.



Njena karijera trajala je više od sedam decenija i obuhvata oko 70 filmskih ostvarenja, tokom kojih je sarađivala sa nekim od najvažnijih evropskih autora. Ostala je aktivna gotovo do kraja života, pa se 2019. godine ponovo pojavila na crvenom tepihu festivala u Kanu, povodom nastavka filma "Jedan muškarac i jedna žena“, gde je ponovo igrala uz Žana-Luja Trentinjana.

Udavala se 4 puta i mrzila što je Kenedi lud za njom

U braku je bila četiri puta. Prvi put se udala kada je imala 17 godina, a razvela se već naredne godine.

Naredne godine se opet udala, za reditelja Nika Papatakisa, sa kojim je dobila kćerku Manuelu. Sa Nikol je u braku bila tri godine, a onda je uslijedio razlaz.

U treći brak uplovila je nakon 12 godina, ali ni taj brak nije potrajao. U četvrtom braku je bila osam godina, a nakon što se razvela četvrti put, odlučila je da se više ne udaje.

Njeni partneri bili su mnogi poznati muškarci, među kojima su komšozitor Pjer Baruh, glumac Albert Fini, umjetnik Žan Kokto, a opčinila je i Džona Kenedija.

Naime, kako su francuski mediji pisali, Kenedi je primetio Anuk Eme u filmu "La Dolce Vita" i silno je želio da se on i njegova supruga upoznaju sa njom.

Ipak, Anuk Eme je bila zgrožena predlogom da se sretne s njim i odbila je sve pokušaje uspostavljanja bliskog kontakta.

Van svijeta filma, bila je posvećena zaštiti životinja i humanitarnom radu. Posebno blisko prijateljstvo njegovala je sa poznatom naučnicom Džejn Gudal, sa kojom je dijelila ljubav prema prirodi i očuvanju životinjskog svijeta.



Anuk Eme je posljednje decenije života provela u pariskom Monmartru, ostajući verna gradu koji je oblikovao njen život i karijeru. Iza sebe je ostavila bogato umjetničko naslijeđe koje nastavlja da živi kroz filmove koji su obeležili istoriju evropske i svjetske kinematografije.

Preminula je 18. juna 2024. godine u Parizu.