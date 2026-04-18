Trudna poznata glumica (44): Mjesecima krila stomak, o skandalu sa bivšim i prevari brujao cijeli svijet

Natali je prošla kroz buran period i sada uživa sa novim partnerom.

Glumica Natali Portman je u intervju za strane medije otkrila da očekuje svoje prvo dijete sa partnerom Tanguijem Destablom.

"Tangi i ja smo veoma uzbuđeni. Zaista sam veoma zahvalna. Znam da je to velika privilegija i pravo čudo.", rekla je 44-godišnja glumica.

Zvijezda filma "Crni labud" istakla je da se suočila sa velikim poteškoćama.

"Odrasla sam slušajući koliko je teško zatrudneti. Imam mnogo ljudi koje volim, a koji su se suočili sa velikim poteškoćama po tom pitanju, pa želim da budem obazriva i puna poštovanja prema tome. To je prelepa i radosna stvar, ali ujedno nije ni nimalo laka."

"Zato znam koliko je to velika sreća“, nastavila je i dodala:

"Vrlo sam svjesna toga i neizmerno zahvalna. Imam duboko poštovanje i zahvalnost."

Bivši je prevario sa duplo mlađom

Oskarovka Natali Portman (42) i plesač i koreograf Bendžamin Milpje (46) razveli su se jer je on bio neveran, pisali su prije nekoliko godina strani mediji.

Tada je otkriveno da je Milpje imao aferu sa klimatskom aktivistkinjom Kamil Etjen (25). Francuski mediji su u junu pisali o toj vezi i nazvali je "prolaznom i neozbiljnom", ali glumica je ubrzo zatim uslikana bez burme.

Natali i Bendžamin upoznali su se 2009. na snimanju filma "Crni labud", u kojem je glumica igrala balerinu, a Milpje bio angažovan oko plesnog dijela ostvarenja. U braku su bili 11 godina i imaju dvoje dece, sina Alefa (12) i kćerku Amaliju (6).