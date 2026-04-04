Šest minuta ćutanja: Šta je Meri-Kejt Olsen znala o kobnom jutru holivudskog glumca?

Meri-Kejt Olsen je bila bliska prijateljica Ledžera, koju je glumac navodno držao na brzom biranju

Kada je Hit Ledžer pronađen mrtav sa samo 28 godina, prva pozivna linija nije bila 911. Umjesto toga, u misteriji koja zbunjuje mnoge, glumica Meri Kejt Olsen je bila prva osoba koja je saznala za smrt glumca.

Dijana Volozin, maserka Hita Ledžera, tragično je pronašla glumcakoji je preminuo od predoziranja u stanu u Njujorku 22. januara 2008. Prema izvještaju New York Times-a, Volozin je tog dana došla na redovan termin sa Ledžerom. Isprva je mislila da spava, ali je ubrzo shvatila da nešto nije u redu nakon nekoliko minuta.

Koja je veza Meri Kejt Olsen sa smrću jednog od najperspektivnijih glumaca tog vremena?

Olsen je bila bliska prijateljica Ledžera, koju je glumac navodno držao na brzom biranju (speed dial). Olsen je zatim pozvala privatno obezbjeđenje, dok je Volozin pozvala 911. Volozin je pozvala Meri Kejt ukupno četiri puta – tri puta prije dolaska hitne pomoći i jednom nakon toga.

Prema izvještaju Associated Press preko Access Hollywood, policija je vjerovala da je Hit Ledžer bio mrtav prije nego što je Volozin stigla, tako da njeni pozivi Olsen nisu igrali ulogu u istrazi. U to vreme pojavili su se izveštaji da je stan u kojem je Ledžer umro zapravo pripadao Olsenovoj.

Međutim, izvor je rekao za Access Hollywood da ni Olsen ni njena bliznakinja Ešli Olsen nisu posjedovale stanove u toj zgradi. Kada je ovaj mit razotkriven, ostalo je jedno veliko pitanje: zašto je Volozin pozvala Olsen prije nego što je pozvala 911?

Ledžer i Meri-Kejt su navodno bili u vezi prije njegove smrti

"Meri-Kejt i Hit su se ležerno zabavljali tri mjeseca prije njegove smrti," rekao je izvor za People. "Bili su u vezi, ali nijedno od njih nije bilo naročito zainteresovano da to bude ekskluzivno."

Navodno su se upoznali ljeta 2006. godine, kada je Ledžer imao 27, a Olsen 20 godina. Išli na ručak sa prijateljima, i Ledžer je bio "opčinjen" Olsenovom tokom cijelog obroka.

"Meri-Kejt ga je mnogo nasmijavala", rekao je jedan očevidac za People. "Svi su pričali o scenarijima i pričali smiješne priče o režiserima i ljudima iz industrije."

Olsen i Ledžer su navodno delili strast prema noćnom životu Njujorka, što ih je zbližilo.

"Imali su vezu zasnovanu na zabavljanju, i imali su isti ukus kad je u pitanju provod… na primer, u pogledu mjesta gdje su voljeli da izlaze u Njujorku, u koje vrijeme su želeli da idu napolje," rekao je izvor za People. "Jednostavno su imali isti senzibilitet".

Olsen je odbila da sarađuje u istrazi osim ako ne dobije imunitet

Associated Press je izvijestio da je Maikl C. Miler, Olsenin advokat, odbio dva zahtijeva da ona razgovara sa zvaničnicima. Miler je tvrdio da je Olsen već rekla istražiteljima sve što je znala, i da nije bila umiješana u droge koje su izazvale njegovo predoziranje.

Miler je takođe rekao da je Olsen željela garanciju imuniteta prije nego što razgovara sa DEA.

"Pružili smo vladi relevantne informacije, uključujući činjenice u hronologiji događaja koji su okruživali smrt gospodina Ledžera, i činjenicu da gospođa Olsen ne zna izvor droga koje je gospodin Ledžer konzumirao", rekao je Miler u izjavi.

Istražitelji DEA sumnjali su da su dva lijeka protiv bolova pronađena u Ledžerovom sistemu, oksikodon i hidrokodon, pribavljeni ilegalno. Kancelarija DEA u Njujorku tada nije komentarisala Olsenino odbijanje da govori.

Olsen je izdala izjavu ubrzo nakon Ledžerove smrti, nazivajući ga samo prijateljem.

"Hit je bio prijatelj", rekla je Olsen. "Njegova smrt je tragičan gubitak."

Glumac je iza sebe ostavio kćerku Matidlu Ledžer, koja je imala samo dvoke godine u trenutku njegove smrti, koju je dobio tokom braka sa glumicom Mišel Vilijams.