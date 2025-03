Ko je bio slavni Srbin, desna ruka Alena Delona? Miloš iz Knjaževca glumcu oteo ženu, našli ga mrtvog pored nje

Miloš je možda polijetao previsoko i igrao se sa pogrešnima, ali njegov put je bio izuzetno intenzivan – od Knjaževca do svjetske scene.

Alen Delon često se povezuje s mladim srpskim buntovnicima koji su tragično završili, kao da je njegova sudbina isprepletena sa njihovom.

Jedan od njih bio je i Miloš Milošević, mladić iz Beograda koji je imao potencijal za ozbiljnu filmsku karijeru, ali je prerano izgubio život pod nerazjašnjenim okolnostima.

Rani život i susret sa Delonom

Miloš Milošević, poznat i kao "Lepi Miša", proveo je djetinjstvo u Knjaževcu u porodici predratnih intelektualaca. Njegov deda bio je čak i predsjednik opštine, ali je porodica vremenom padala u zaborav.

Nakon lutanja i besciljnog života u Beogradu, Miloš je dobio priliku da postane dubler Alena Delona tokom snimanja filma Marko Polo 1962. godine. Delon ga je poveo sa sobom iz Beograda u Pariz, otvarajući mu vrata svijeta filma i glamura.

Povezanost sa Natali Delon

Odnos između Alena Delona, Miloša Miloševića i Natali Delon bio je pun preokreta i sudbinskih spletki. Miloš je bio među ljudima koji su čuvali leđa Delonu, a upravo on je upoznao slavnog glumca sa Natali, tada poznatom kao Fransin Kanovas.

Delon je u početku bio skeptičan prema njoj, ali ju je ubrzo oženio i dao joj ime Natali Delon. Njihov brak trajao je od 1964. do 1969. godine, a u tom periodu snimili su kultni film Samuraj i dobili sina Entonija.

Natali Delon se kasnije dovodila u vezu i sa drugim Delonovim prijateljem, Stevicom Markovićem, koji je ubijen 1968. u Parizu pod misterioznim okolnostima. I ona i Alen Delon su bili ispitivani tokom istrage, ali slučaj nikada nije u potpunosti rasvijetljen.

Dok je Delon osnivao porodicu, Miloš je napustio Pariz i preselio se u Ameriku, gdje je započeo svoju filmsku karijeru.

Uspon u Holivudu i opasne veze

Miloš Milošević u Americi skraćuje svoje ime u Miloš Miloš i počinje da gradi karijeru u Holivudu. Zahvaljujući supruzi Sintiji Baron, bivšoj ženi Delonovog zubara, dobio je američko državljanstvo i ostvario nekoliko uloga u filmovima, uključujući Rusi dolaze, Rusi dolaze i Inkubus, jedan od rijetkih filmova snimljenih na esperantu.

Međutim, njegov buntovnički duh i sklonost riziku odveli su ga u opasne vode. Pored glume, bogatstvo je sticao uličnim tučama, a posebno se isticala njegova afera sa Barbarom En Tompson, suprugom poznatog glumca Mikija Runija. Iako ga je supruga upozoravala da ne ulazi u taj svijet, Miloš je volio adrenalin i moć. Problem je bio što je Runi, nekadašnja filmska zvijezda, imao moćne prijatelje u kriminalnim krugovima.

Tragičan kraj

U noći između 30. i 31. januara 1966. godine, Miloš Miloš i Barbara En Tompson pronađeni su mrtvi u krevetu. Zvanična verzija kaže da je Miloš ubio ljubavnicu, a zatim izvršio samoubistvo. Ipak, mnogi u to nisu povjerovali, a Holivudom su kružile priče da je sve bilo naručeno i da je Runi povukao konce iz sjenke.

Miloš je možda polijetao previsoko i igrao se sa pogrešnima, ali njegov put je bio izuzetno intenzivan – od Knjaževca do svjetske scene, od Pariza sa Delonom do Holivuda, od filmskog platna do podzemlja. Trebalo je da glumi u filmu Pad Rimskog carstva, ali sudbina mu nije dala priliku da dosegne vrhunac karijere.