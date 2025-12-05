Najbrži ćuros zalogajčići: Neodoljivo hrskav desert koji će vas osvojiti na prvi zalogaj

Saznajte kako da napavite brz i neodoljivo hrskav desert koji će vas osvojiti na prvi zalogaj - ćuros zalogajčiće.
Ako se vama ili vašoj porodici iznenada jede nešto slatko, toplo i mirišljavo, a ne želite da stojite pored šporeta satima, ovi ćuros zalogajčići su idealno rješenje. Od nekoliko osnovnih sastojaka dobićete male, zlatne zalogaje koji su spolja hrskavi, a iznutra mekani kao pjena.
Priprema je jednostavna i brza, a dok su još topli valjate ih u mješavinu cimeta i šećera koja će im dati neodoljivu aromu. Najljepše od svega? Uz njih možete napraviti domaći čokoladni sos koji će biti spreman prije nego što prva tura ćurosa stigne da se ohladi.
Osnovne informacije
Kuhinja: španska
Tip jela: desert
Količina: 4 porcije
Priprema: 15 min
Prženje: 15 min
Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za tijesto
- 240 ml vode
- 45 g putera
- 25 g šećera
- prstohvat soli
- 130 g brašna
- 2 jaja
Za valjanje
- 100 g šećera
- 1–2 kašičice cimeta
- Za prženje
- ulje
Čokoladni sos
- 120 ml mlijeka
- 100 g tamne ili mliječne čokolade
- 1 kašika putera
- 1-2 kašike šećera (po ukusu)
Priprema:
1. korak: Priprema tijesta
U šerpu sipajte vodu, dodaj puter, šećer i so, pa zagrijavajte dok ne provri. Kada provri, odjednom dodajte brašno i brzo miješajte dok se ne formira kompaktno tijesto koje se odvaja od zidova šerpe.
Sklonite sa ringle, ostavite 3–5 minuta da se prohladi. Dodajte jedno po jedno jaje, miješajući dok ne dobijete glatko i sjajno tijesto. Prebacite u špric sa zvjezdastim nastavkom.
- Ćurose možeš i peći u rerni 15–18 min na 200 stepeni - zdravija varijanta, jednako ukusno.
- Tijesto možete čuvati u frižideru 24 sata - idealno za brzu pripremu kad naiđu gosti.
2. korak: Prženje mini ćurosa
Zagrijte ulje, a kada je spremno za prženje, istiskujte male komade tijesta direktno u ulje i sjecajte makazama. Pržite 2–3 minuta, dok lijepo ne porumene. Izvadite na papirni ubrus.
3. korak: Valjanje u cimet i šećer
Pomiješajte šećer i cimet. Uvaljajte još tople ćurose da se mješavina lijepo zalijepi za njih.
4. korak: Pravljenje čokoladnog sosa
Ugrijte mlijeko, ali da ne provri. Prelijte ga preko isjeckane čokolade i ostavite na minut. Promiješajte, dodajte puter i šećer po ukusu.
5. korak: Služenje
Služite ih i uživajte u njima dok su topli.
(Stvar ukusa/Mondo)