Najbrži ćuros zalogajčići: Neodoljivo hrskav desert koji će vas osvojiti na prvi zalogaj

Saznajte kako da napavite brz i neodoljivo hrskav desert koji će vas osvojiti na prvi zalogaj - ćuros zalogajčiće.

Ako se vama ili vašoj porodici iznenada jede nešto slatko, toplo i mirišljavo, a ne želite da stojite pored šporeta satima, ovi ćuros zalogajčići su idealno rješenje. Od nekoliko osnovnih sastojaka dobićete male, zlatne zalogaje koji su spolja hrskavi, a iznutra mekani kao pjena.

Priprema je jednostavna i brza, a dok su još topli valjate ih u mješavinu cimeta i šećera koja će im dati neodoljivu aromu. Najljepše od svega? Uz njih možete napraviti domaći čokoladni sos koji će biti spreman prije nego što prva tura ćurosa stigne da se ohladi.

Osnovne informacije

Kuhinja: španska

Tip jela: desert

Količina: 4 porcije

Priprema: 15 min

Prženje: 15 min

Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za tijesto

240 ml vode

45 g putera

25 g šećera

prstohvat soli

130 g brašna

2 jaja

Za valjanje

100 g šećera

1–2 kašičice cimeta

Za prženje

ulje

Čokoladni sos

120 ml mlijeka

100 g tamne ili mliječne čokolade

1 kašika putera

1-2 kašike šećera (po ukusu)

1. korak: Priprema tijesta

U šerpu sipajte vodu, dodaj puter, šećer i so, pa zagrijavajte dok ne provri. Kada provri, odjednom dodajte brašno i brzo miješajte dok se ne formira kompaktno tijesto koje se odvaja od zidova šerpe.

Sklonite sa ringle, ostavite 3–5 minuta da se prohladi. Dodajte jedno po jedno jaje, miješajući dok ne dobijete glatko i sjajno tijesto. Prebacite u špric sa zvjezdastim nastavkom.

Dodatni savjeti: - Ćurose možeš i peći u rerni 15–18 min na 200 stepeni - zdravija varijanta, jednako ukusno. - Tijesto možete čuvati u frižideru 24 sata - idealno za brzu pripremu kad naiđu gosti.

2. korak: Prženje mini ćurosa

Zagrijte ulje, a kada je spremno za prženje, istiskujte male komade tijesta direktno u ulje i sjecajte makazama. Pržite 2–3 minuta, dok lijepo ne porumene. Izvadite na papirni ubrus.

3. korak: Valjanje u cimet i šećer

Pomiješajte šećer i cimet. Uvaljajte još tople ćurose da se mješavina lijepo zalijepi za njih.

4. korak: Pravljenje čokoladnog sosa

Ugrijte mlijeko, ali da ne provri. Prelijte ga preko isjeckane čokolade i ostavite na minut. Promiješajte, dodajte puter i šećer po ukusu.

5. korak: Služenje

Služite ih i uživajte u njima dok su topli.

