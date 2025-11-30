Brze pituljice iz rerne: Super su za dane kada nemate puno vremena, gotove su za 15 minuta

Saznajte kako da tokom dana kada nemate puno vremena, za samo 15 minuta napravite brze pituljice iz rerne.
Kada vam se prijede toplo, domaće pecivo koje na sto stiže brže nego što biste naručili hranu - ove pituljice su pravi izbor. Spajaju jednostavnost, brzinu i onaj poznati miris iz kuhinje koji podseća na djetinjstvo i nedjeljna jutra. Bilo da se budite ranije i želite da porodici servirate nešto ukusno ili spremate brzu večeru poslije napornog dana, ove pituljice su spas u poslednjem trenutku.
Njihova čar je u tome što su spolja lagano hrskave, iznutra mekane, a nadjev možete mijenjati po raspoloženju. Slane, slatke, posne ili mrsne - uvijek uspijevaju i uvijek nestanu čim se iznesu na sto.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 4–6 porcija (oko 20 pituljica)
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 12–15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 22–25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 300 g brašna
- 200 ml jogurta (kefir ili kiselo mlijeko takođe može)
- 1 kesica praška za pecivo
- prstohvat soli
- 50 ml ulja
- 150 g sira (ili džem za slatku varijantu)
- 1 jaje za premazivanje
- susam ili lan za posipanje
Priprema:
1. korak: Miješanje suvih sastojaka
U većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so.
2. korak: Dodavanje mokrih sastojaka i miješenje
Dodajte jogurt i ulje, pa zamijesite glatko, mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.
3. korak: Razvlačenje tijesta
Razvucite tijesto oklagijom na pobrašnjenoj površini, u oblik pravougaonika.
Ako pravite posne pituljice, umjesto jaja premažite ih sa malo ulja ili mješavinom kašike ulja, kašičice gustina i kašike vode.
4. korak: Stavljanje nadjeva
Isijecite na kvadrate, dodajte nadjev (sir ili džem) i urolajte u male pituljice.
5. korak: Premazivanje
Poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite razmućenim jajetom i pospite susamom ili lanom.
7. korak: Pečenje
Pecite u zagrijjanoj rerni na 200 stepeni, oko 12–15 minuta, dok ne dobiju lijepu, zlatnu boju.
Krstarica/Stvar ukusa