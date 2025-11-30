Brze pituljice iz rerne: Super su za dane kada nemate puno vremena, gotove su za 15 minuta

Saznajte kako da tokom dana kada nemate puno vremena, za samo 15 minuta napravite brze pituljice iz rerne.

Izvor: Shutterstock

Kada vam se prijede toplo, domaće pecivo koje na sto stiže brže nego što biste naručili hranu - ove pituljice su pravi izbor. Spajaju jednostavnost, brzinu i onaj poznati miris iz kuhinje koji podseća na djetinjstvo i nedjeljna jutra. Bilo da se budite ranije i želite da porodici servirate nešto ukusno ili spremate brzu večeru poslije napornog dana, ove pituljice su spas u poslednjem trenutku.

Njihova čar je u tome što su spolja lagano hrskave, iznutra mekane, a nadjev možete mijenjati po raspoloženju. Slane, slatke, posne ili mrsne - uvijek uspijevaju i uvijek nestanu čim se iznesu na sto.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 4–6 porcija (oko 20 pituljica)

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 12–15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 22–25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

300 g brašna

200 ml jogurta (kefir ili kiselo mlijeko takođe može)

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

50 ml ulja

150 g sira (ili džem za slatku varijantu)

1 jaje za premazivanje

susam ili lan za posipanje

Priprema:

1. korak: Miješanje suvih sastojaka

U većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so.

2. korak: Dodavanje mokrih sastojaka i miješenje

Dodajte jogurt i ulje, pa zamijesite glatko, mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.

3. korak: Razvlačenje tijesta

Razvucite tijesto oklagijom na pobrašnjenoj površini, u oblik pravougaonika.

Posni premaz: Ako pravite posne pituljice, umjesto jaja premažite ih sa malo ulja ili mješavinom kašike ulja, kašičice gustina i kašike vode.

4. korak: Stavljanje nadjeva

Isijecite na kvadrate, dodajte nadjev (sir ili džem) i urolajte u male pituljice.

5. korak: Premazivanje

Poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite razmućenim jajetom i pospite susamom ili lanom.

7. korak: Pečenje

Pecite u zagrijjanoj rerni na 200 stepeni, oko 12–15 minuta, dok ne dobiju lijepu, zlatnu boju.

Krstarica/Stvar ukusa

