Izabrana najdosadnija zemlja Balkana: Komentarima se ne nazire kraj, uključio se cijeli region

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Da li postoji zemlja na Balkanu koju doživljavate "najdosadnijom"?

Izabrana najdosadnija zemlja Balkana Izvor: shirmanov aleksey/Shutterstock

Balkan se često opisuje kao "bure baruta". Bogat je istorijom, kulturama i običajima, pun strasti i neočekivanih događaja. U takvom regionu teško je i zamisliti neku zemlju kao "dosadnu". Ipak, jedna diskusija na internetu pokušala je da odgovori upravo na to pitanje.

Na Reditu se pojavila mapa Balkana uz pitanje: "Koja balkanska zemlja vam djeluje najdosadnije?". Komentari i iskustva korisnika otkrila su zanimljiv pogled na region, a neki su jasno izdvojili jednu zemlju - Sloveniju.

Slovenija je, prema komentarima, zapravo "najmirnija" zemlja Balkana, sa uređenim sistemom, hladnijom klimom i manje tipičnim balkanskim karakteristikama. Upravo zbog toga pojedini korisnici smatraju da je "najdosadnija" u regionu.

Korisnici Redita izabrali su Sloveniju za najmirniju zemlju Balkana.
Izvor: MONDO/Tamara Veličković

Ipak, nijedan komentar nije prošao bez smijeha. Neki su se šalili kako ovakva pitanja lako mogu da zapale "bure baruta" Balkana, aludirajući na poznatu strastvenu prirodu ljudi u regionu. Neki su dijelili svoja lična iskustva. Jedan korisnik je boravak u hotelu u Skoplju opisao kao miran i gotovo prazan. Drugi su istakli da prava dosada počinje tek van Balkana, a poneko je priznao da bi ponegdje želio "malo dosadniji život", jer bi to značilo više stabilnosti.

Diskusija se proširila i na Hrvatsku, gdje je jedan korisnik rekao da je zemlja "previše stabilna da bi bila zanimljiva" u balkanskom smislu. A stigao je i jedan odgovor iz Hrvatske: "Onda nas očigledno ne poznaješ dovoljno".

Na kraju, komentar iz Srbije možda najbolje opisuje duh Balkana: "Na Balkanu nema dosadne zemlje, svuda se može doživjeti nešto neočekivano".

(MONDO)

