Najbolji recept za posnu carsku pitu: Brzi slavski zalogaji koji osvajaju bojama i ukusom

Brzi, posni slavski zalogaji koji osvajaju bojama i ukusom - baš zato je ovaj recept za carsku pitu najbolji.
Ako želite predjelo koje se brzo priprema, izdašno je i savršeno se uklapa u posnu slavsku trpezu, ova posna carska pita je pravo rješenje za vas. Mekana, sočna i prepuna divnih ukusa povrća, ova pita je idealna kao toplo, ali i hladno predjelo.
Srpske domaćice posebno vole da je spremaju za slave jer se pravi od jednostavnih sastojaka i ne zahtijeva nikakve posebne tehnike. Na bogatoj trpezi za posnu slavu, ova pita djeluje domaće, starinski i poznato, ali u isto vrijeme nudi živopisne ukuse zahvaljujući kiselim paprikama, krastavčićima i šargarepi.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: predjelo
Porcije: 8-10
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 30 minuta
Ukupno vrijeme: oko 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 350 g bijelog brašna
- 350 g kukuruznog brašna
- 600 ml kisele vode
- 600 ml ulja
- 1 kesica praška za pecivo
- 3 kisela krastavčića
- 1-2 kisele paprike
- 150 g rendane šargarepe
- So po ukusu
Priprema:
1. korak: Miješanje suvih sastojaka
Pomiješajte bijelo brašno, projino brašno i prašak za pecivo. Ostavite sa strane.
Pitu možete obogatiti tako što ćete u smjesu dodati šaku sjeckanih oraha ili kašiku susama, što će joj dati dodatnu punoću i odlično se uklopiti uz ostala posna slavska jela.
2. korak: Miješanje mokrih sastojaka
U drugoj činiji sjedinite kiselu vodu i ulje. Dodajte izrendane krastavčiće, isjeckane kisele paprike i rendane šargarepe. Sve kratko promiješajte.
3. korak: Miješanje mokrih i suvih sastojaka
Dodajte suve sastojke i lagano sjedinite varjačom ili kratko mikserom na najmanjoj brzini, samo da se masa ujednači.
4. korak: Pečenje
Sipajte smjesu u veću, podmazanu tepsiju. Poravnajte površinu. Pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnu boju. Ostavite je kratko da se prohladi prije sječenja.