Najbolji recept za posnu carsku pitu: Brzi slavski zalogaji koji osvajaju bojama i ukusom

Brzi, posni slavski zalogaji koji osvajaju bojama i ukusom - baš zato je ovaj recept za carsku pitu najbolji.

Izvor: Shutterstock

Ako želite predjelo koje se brzo priprema, izdašno je i savršeno se uklapa u posnu slavsku trpezu, ova posna carska pita je pravo rješenje za vas. Mekana, sočna i prepuna divnih ukusa povrća, ova pita je idealna kao toplo, ali i hladno predjelo.

Srpske domaćice posebno vole da je spremaju za slave jer se pravi od jednostavnih sastojaka i ne zahtijeva nikakve posebne tehnike. Na bogatoj trpezi za posnu slavu, ova pita djeluje domaće, starinski i poznato, ali u isto vrijeme nudi živopisne ukuse zahvaljujući kiselim paprikama, krastavčićima i šargarepi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: predjelo

Porcije: 8-10

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 30 minuta

Ukupno vrijeme: oko 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

350 g bijelog brašna

350 g kukuruznog brašna

600 ml kisele vode

600 ml ulja

1 kesica praška za pecivo

3 kisela krastavčića

1-2 kisele paprike

150 g rendane šargarepe

So po ukusu

Priprema:

1. korak: Miješanje suvih sastojaka

Pomiješajte bijelo brašno, projino brašno i prašak za pecivo. Ostavite sa strane.

Trik za bolji ukus: Pitu možete obogatiti tako što ćete u smjesu dodati šaku sjeckanih oraha ili kašiku susama, što će joj dati dodatnu punoću i odlično se uklopiti uz ostala posna slavska jela.

2. korak: Miješanje mokrih sastojaka

U drugoj činiji sjedinite kiselu vodu i ulje. Dodajte izrendane krastavčiće, isjeckane kisele paprike i rendane šargarepe. Sve kratko promiješajte.

3. korak: Miješanje mokrih i suvih sastojaka

Dodajte suve sastojke i lagano sjedinite varjačom ili kratko mikserom na najmanjoj brzini, samo da se masa ujednači.

4. korak: Pečenje

Sipajte smjesu u veću, podmazanu tepsiju. Poravnajte površinu. Pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnu boju. Ostavite je kratko da se prohladi prije sječenja.