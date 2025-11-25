logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbolji recept za posnu carsku pitu: Brzi slavski zalogaji koji osvajaju bojama i ukusom

Najbolji recept za posnu carsku pitu: Brzi slavski zalogaji koji osvajaju bojama i ukusom

Izvor Stvar ukusa
0

Brzi, posni slavski zalogaji koji osvajaju bojama i ukusom - baš zato je ovaj recept za carsku pitu najbolji.

Najbolji recept za posnu carsku pitu Izvor: Shutterstock

Ako želite predjelo koje se brzo priprema, izdašno je i savršeno se uklapa u posnu slavsku trpezu, ova posna carska pita je pravo rješenje za vas. Mekana, sočna i prepuna divnih ukusa povrća, ova pita je idealna kao toplo, ali i hladno predjelo.

Srpske domaćice posebno vole da je spremaju za slave jer se pravi od jednostavnih sastojaka i ne zahtijeva nikakve posebne tehnike. Na bogatoj trpezi za posnu slavu, ova pita djeluje domaće, starinski i poznato, ali u isto vrijeme nudi živopisne ukuse zahvaljujući kiselim paprikama, krastavčićima i šargarepi. 

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: predjelo

Porcije: 8-10

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 30 minuta

Ukupno vrijeme: oko 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 350 g bijelog brašna
  • 350 g kukuruznog brašna
  • 600 ml kisele vode
  • 600 ml ulja
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 3 kisela krastavčića
  • 1-2 kisele paprike
  • 150 g rendane šargarepe
  • So po ukusu

Priprema:

1. korak: Miješanje suvih sastojaka

Pomiješajte bijelo brašno, projino brašno i prašak za pecivo. Ostavite sa strane.

Trik za bolji ukus:

Pitu možete obogatiti tako što ćete u smjesu dodati šaku sjeckanih oraha ili kašiku susama, što će joj dati dodatnu punoću i odlično se uklopiti uz ostala posna slavska jela.

2. korak: Miješanje mokrih sastojaka

U drugoj činiji sjedinite kiselu vodu i ulje. Dodajte izrendane krastavčiće, isjeckane kisele paprike i rendane šargarepe. Sve kratko promiješajte.

3. korak: Miješanje mokrih i suvih sastojaka

Dodajte suve sastojke i lagano sjedinite varjačom ili kratko mikserom na najmanjoj brzini, samo da se masa ujednači.

4. korak: Pečenje

Sipajte smjesu u veću, podmazanu tepsiju. Poravnajte površinu. Pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnu boju. Ostavite je kratko da se prohladi prije sječenja.

Pročitajte još

Tagovi

Mondo kuhinja recept recepti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA