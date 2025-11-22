logo
Kako spasiti presoljeno jelo? Tajna je u sastojku koji već imate u kući, a nije krompir

Kako spasiti presoljeno jelo? Tajna je u sastojku koji već imate u kući, a nije krompir

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Saznajte uz pomoć kog sastojka možete da spasite presoljeno jelo. Nije u pitanju krompir.

kako spasiti presoljeno jelo Izvor: Shutterstock

Svako ko kuva sigurno je bar jednom pretjerao sa solju. Bilo da je u pitanju supa, sos ili povrće, dobra vijest je da jelo ne mora da završi u kanti. Rješenje je jednostavno, brzo i gotovo sigurno ga već imate u frižideru.

U čemu je tajna

Tajna je u limunu - njegova kiselina balansira ukus i može znatno da ublaži preslano jelo. Samo nekoliko kapi dovoljno je da se ukus popravi, a jelo postane prijatnije i blaže. Osim što smanjuje osjećaj slanoće, limun unosi i blagu svježinu, pa jelo često čak ljepše.

Kako pravilno dodavati limun

Da biste izbjegli novu grešku, limun uvijek dodajte postepeno:

  • Iscijedite nekoliko kapi u jelo.
  • Promiješajte i probajte.
  • Po potrebi dodajte još malo.

Važno je da ne pretjerate - previše limuna može promijeniti aromu jela, pa je cilj pronaći balans. Ako nemate limun, kap-dvije sirćeta može poslužiti kao zamjena, ali limun je blaži i bolje se uklapa u većinu jela.

Često se preporučuje da dodate krompir, ali on ne upija so u dovoljnoj mjeri da bi popravio ukus, posebno kod već presoljenih jela.

(Krstarica)

