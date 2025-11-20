Četiri poslastice od griza koje će vas oduševiti: Lako se prave i super su kao slatki doručak

Otkrijte kako da za doručak napravite 4 poslastice od griza koje će vas oduševiti ukusom i lakoćom pripreme.

Griz je jedna od onih namirnica koje svi poznajemo još iz djetinjstva, ali ga retko koristimo na način koji prevazilazi klasičnu, često omraženu kašu. Ipak, ova fina žitarica je mnogo više od brzog doručka - lako se vari, bogata je vitaminima B grupe, mineralima poput gvožđa, magnezijuma i cinka, a njen nežan ukus odlično se slaže i sa slatkim i sa slanim jelima.

Upravo zato griz je savršen za moderne, sočne kolače, mekane uštipke i pufnaste palačinke. U nastavku donosimo pet jednostavnih recepata koji će vam pokazati sasvim novu stranu ove skromne namirnice.

1. Sočni kolač od griza i kefira

Sastojci:

mjera čaša od 2 dl

1 čaša griza

1 čaša kefira

1/2 čaše šećera

2 jajeta

1 kašičica praška za pecivo

Malo soli i arome vanile

Orašasti plodovi ili bobičasto voće (po želji)

Malo ulja za kalup

Priprema:

Griz izmješajte sa kefirom i ostavite oko 30 minuta da omekša. Dodajte jaja, šećer, so i vanilu i sjedinite. Ubacite prašak za pecivo i odmah prelijte u nauljen kalup. Po želji pospite sjeckanim orasima ili voćem. Pecite na 180 stepeni oko 35–40 minuta, dok kolač ne dobije zlatnu boju. Rezultat je sočan i aromatičan kolač, savršen uz čaj ili kafu.

2. Kolač od griza sa jabukama

Sastojci:

500 ml mlijeka

4 kašike griza

2 jajeta

3 kašike šećera

2–3 jabuke

Cimet, prstohvat soli

Malo maslaca

Priprema:

Skuvajte gust griz sa mlijekom, šećerom i solju. Ostavite da se malo prohladi pa dodajte jaja. U pleh stavite polovinu smjese, poređajte tanke kriške jabuka posute cimetom, pa prekrijte ostatkom griza. Po želji pospite mljevenim orasima. Pecite na 180 stepeni oko 40 minuta. Dobićete nježan, mirisan kolač sa blago karamelizovanom koricom.

3. Palačinke sa bananom

Sastojci:

1/2 čaše griza

1/2 čaše kefira

1 banana

1 jaje

1 kašika šećera

1/2 kašičice praška za pecivo

Priprema:

Griz potopite u kefir i ostavite 20 minuta. Bananu zgnječite viljuškom i sjedinite sa jajetom i šećerom. Spojite sa grizom, dodajte prašak za pecivo i pecite manje palačinke na srednjoj vatri bez poklopca. Odlično se slažu uz šolju kafe.

4. Hrskavi keksići od griza

Sastojci:

100 g putera

100 g šećera

1 jaje

1/2 čaše griza

1 čaša brašna

1 kašičica praška za pecivo

Vanila, prstohvat soli

Priprema:

Umutite omekšali puter sa šećerom i jajetom. Dodajte griz i ostavite smjesu 10 minuta. Zatim umješajte brašno sa praškom za pecivo. Oblikujte kuglice i blago ih pritisnite viljuškom. Pecite 15 minuta na 180 stepeni. Keks je hrskav poput prhkog testa, ali sa laganom, mrvičastom strukturom zahvaljujući grizu.

Hrskavi keksići od griza

