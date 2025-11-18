logo
Najbrži gibanica mafini: Gotovi su za pola sata i savršeni za doručak

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte gibanica mafine koji su spremni za samo pola sata, idealni kao doručak za zauzete domaćice.

Brzi gibanica mafini Izvor: Shutterstock

Kada poželite da pripremite ukusan i brz doručak koji će cijela porodica obožavati, samo se sjetite ovog recepta za neodoljive gibanica mafine. Za samo pola sata i bez mnogo nereda, razvijanja kora i sa sastojcima koje već imate u kuhinji, napravićete doručak koji ćete sigurno poželjeti da ponovite.

Gibanica mafini su idealni za užurbana jutra, doručak vikendom ili jednostavno kada poželite da pojedete nešto domaće, na brzinu. Pogodni su i za pripremu noć prije pa ih možete ponijeti i ujutru na posao.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: Doručak/pita

Porcije/Količina: 12 mini gibanica (zavisi od kalupa)

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta

Težina: Lako

 Sastojci:

mjera čaša od jogurta

  • pola pakovanja kora za gibanicu (oko 300 g)
  • 1 čaša jogurta
  • 150 g sira (feta, mladi ili sitan sir)
  • pola čaše ulja 
  • pola čaše kisele vode
  • 2 jaja
  • 1 prašak za pecivo
  • so po ukusu
  • susam za posipanje

Priprema:

1. korak: Pravljenje fila

Umutite jaja sa jogutom, uljem, sirom, solju i kiselom vodom, pa toj smesi dodajte prašak za pecivo. Sve dobro izmješajte žicom dok se sastojci ne sjedine u glatku smjesu.

Savjet za sočnost:

Ubacite šaku po šaku iskidanih kora, ne sve odjednom. Na taj način će se svaki komad kore ravnomjerno natopiti, pa će gibanice ispasti sočnije i mekše, bez suvih dijelova u sredini.

2. korak: Priprema kora

Kore isjeckajte ili iskidajte na sitne parčiće.

3. korak: Miješanje smjese i kora

Komadiće kora umiješajte u pripremljenu smjesu i sipajte u kalup za mafine, pa preko svake pospite susam.

4. korak: Pečenje

Pecite gibanica mafine u unaprijed zagrijanoj rerni na 200 stepeni dok ne porumene i ne dobiju hrskavu koricu, 20-ak minuta.

(Stvar ukusa/Mondo)

