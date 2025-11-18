Najbrži gibanica mafini: Gotovi su za pola sata i savršeni za doručak

Isprobajte gibanica mafine koji su spremni za samo pola sata, idealni kao doručak za zauzete domaćice.
Kada poželite da pripremite ukusan i brz doručak koji će cijela porodica obožavati, samo se sjetite ovog recepta za neodoljive gibanica mafine. Za samo pola sata i bez mnogo nereda, razvijanja kora i sa sastojcima koje već imate u kuhinji, napravićete doručak koji ćete sigurno poželjeti da ponovite.
Gibanica mafini su idealni za užurbana jutra, doručak vikendom ili jednostavno kada poželite da pojedete nešto domaće, na brzinu. Pogodni su i za pripremu noć prije pa ih možete ponijeti i ujutru na posao.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: Doručak/pita
Porcije/Količina: 12 mini gibanica (zavisi od kalupa)
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta
Težina: Lako
Sastojci:
mjera čaša od jogurta
- pola pakovanja kora za gibanicu (oko 300 g)
- 1 čaša jogurta
- 150 g sira (feta, mladi ili sitan sir)
- pola čaše ulja
- pola čaše kisele vode
- 2 jaja
- 1 prašak za pecivo
- so po ukusu
- susam za posipanje
Priprema:
1. korak: Pravljenje fila
Umutite jaja sa jogutom, uljem, sirom, solju i kiselom vodom, pa toj smesi dodajte prašak za pecivo. Sve dobro izmješajte žicom dok se sastojci ne sjedine u glatku smjesu.
Ubacite šaku po šaku iskidanih kora, ne sve odjednom. Na taj način će se svaki komad kore ravnomjerno natopiti, pa će gibanice ispasti sočnije i mekše, bez suvih dijelova u sredini.
2. korak: Priprema kora
Kore isjeckajte ili iskidajte na sitne parčiće.
3. korak: Miješanje smjese i kora
Komadiće kora umiješajte u pripremljenu smjesu i sipajte u kalup za mafine, pa preko svake pospite susam.
4. korak: Pečenje
Pecite gibanica mafine u unaprijed zagrijanoj rerni na 200 stepeni dok ne porumene i ne dobiju hrskavu koricu, 20-ak minuta.
