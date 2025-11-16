Najbrži mafini od samo 5 sastojaka: Gotovi za 15 minuta, a djeca ih obožavaju

Pripremite mafine koje će djeca obožavati da jedu za doručak. Gotovi su za tili čas, a treba vam samo 5 sastojaka.

Izvor: Shutterstock

Ako tražite ideju za brz, ukusan i zdrav doručak - ovi mafini su pravo rješenje! Prave se od samo nekoliko sastojaka koje već imate kod kuće, a najljepše od svega je što ih možete prilagoditi svom ukusu.

Dodajte voće, čokoladu ili orahe i uživajte u savršenom početku dana. Biće gotovi za tren, a toliko su ukusni i mekani da će ih čak i najizbirljivija djeca obožavati.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak

Količina: 6–8 mafina

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme pečenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme: 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 zrela banana (srednje veličine)

2 jaja

80 ml mlijeka

120 g brašna

1 kašičica praška za pecivo

Toping po želji: kolutići banane, borovnice, maline, jagode ili komadići čokolade

1. korak: Zagrijavanje rerne

Uključite rernu da se zagrije na 180 stepeni.

2. korak: Mokri sastojci

U većoj posudi izgnječite bananu viljuškom dok ne postane kremasta. Dodajte jaja i mlijeko, pa sve dobro izmješajte.

Za slađe mafine: dodajte kašičicu meda u smjesu prije pečenja.

3. korak: Suvi sastojci

Ubacite brašno i prašak za pecivo i sjedinite smjesu dok ne bude glatka.

4. korak: Sipanje u kalup

Kašikom sipajte smjesu u blago podmazan kalup za mafine i po želji dodajte voće ili čokoladu odozgo.

5. korak: Pečenje

Pecite 12–15 minuta, dok ne porumene i postanu mekani na dodir.

6. korak: Serviranje

Ostavite da se prohlade nekoliko minuta, po želji pospite prah šećerom i poslužite uz šolju mlijeka ili čaja. Odlično se slažu i uz kafu.

(Stvar ukusa/Mondo)