Najbrži mafini od samo 5 sastojaka: Gotovi za 15 minuta, a djeca ih obožavaju

Pripremite mafine koje će djeca obožavati da jedu za doručak. Gotovi su za tili čas, a treba vam samo 5 sastojaka.
Ako tražite ideju za brz, ukusan i zdrav doručak - ovi mafini su pravo rješenje! Prave se od samo nekoliko sastojaka koje već imate kod kuće, a najljepše od svega je što ih možete prilagoditi svom ukusu.
Dodajte voće, čokoladu ili orahe i uživajte u savršenom početku dana. Biće gotovi za tren, a toliko su ukusni i mekani da će ih čak i najizbirljivija djeca obožavati.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: doručak
Količina: 6–8 mafina
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme pečenja: 15 minuta
Ukupno vrijeme: 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 zrela banana (srednje veličine)
- 2 jaja
- 80 ml mlijeka
- 120 g brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- Toping po želji: kolutići banane, borovnice, maline, jagode ili komadići čokolade
Priprema:
1. korak: Zagrijavanje rerne
Uključite rernu da se zagrije na 180 stepeni.
2. korak: Mokri sastojci
U većoj posudi izgnječite bananu viljuškom dok ne postane kremasta. Dodajte jaja i mlijeko, pa sve dobro izmješajte.
dodajte kašičicu meda u smjesu prije pečenja.
3. korak: Suvi sastojci
Ubacite brašno i prašak za pecivo i sjedinite smjesu dok ne bude glatka.
4. korak: Sipanje u kalup
Kašikom sipajte smjesu u blago podmazan kalup za mafine i po želji dodajte voće ili čokoladu odozgo.
5. korak: Pečenje
Pecite 12–15 minuta, dok ne porumene i postanu mekani na dodir.
6. korak: Serviranje
Ostavite da se prohlade nekoliko minuta, po želji pospite prah šećerom i poslužite uz šolju mlijeka ili čaja. Odlično se slažu i uz kafu.
(Stvar ukusa/Mondo)