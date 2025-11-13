Savršene prženice iz rerne: Pretvorite stari hljeb u doručak koji će jesti cijela porodica

Saznajte kako da stari hljeb pretvorite u savršen doručak koji će jesti svi članovi porodice zahvaljujući receptu za prženice iz rerne.
Mekane, zlatne i sočne prženice iz rerne vraćaju nas u djetinjstvo i podsjećaju na miris bakine kuhinje. Savršeno se kombinuju sa slanim dodacima kao što su sir, slanina i turšija, ali mogu biti i blago slatke za uživanje uz med ili džem.
Priprema je jednostavna, a rezultat je doručak koji će garantovano obožavati cijela porodica. Uz to ćete se riješiti i starog hljeba koji ne znate kako da iskoristite.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: doručak
Porcije/Količina: 4 porcije
Vreme pripreme: 5 minuta
Vreme pečenja: 10-12 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 15-17 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 4 jaja
- 150 ml mlijeka
- so po ukusu
- 8 kriški starog bijelog hljeba
- 50 g maslaca (ili ulja)
Priprema:
1. korak: Mućenje
U plitkoj činiji umutite jaja, mlijeko i so dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
2. korak: Potapanje hljeba
Kriške hljeba potopite u smjesu sa jajima, pazeći da se ravnomjerno natope sa obje strane.
pospite po prženicama rendani sir ili suvo začinsko bilje prije pečenja.
3. korak: Grijanje rerne
Zagrijte rernu na 180 stepeni. Pleh debelo premažite puterom (ili uljem).
4. korak: Pečenje
Stavite natopljeni hljeb na pleh i pecite 10–12 minuta, uz okretanje na pola vremena pečenja da dobiju zlatnu boju sa obje strane.
5. korak: Serviranje
Poslužite toplo uz slaninu, sir i salatu po želji ili dodajte med/džem ako volite slatku verziju.