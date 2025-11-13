Savršene prženice iz rerne: Pretvorite stari hljeb u doručak koji će jesti cijela porodica

Saznajte kako da stari hljeb pretvorite u savršen doručak koji će jesti svi članovi porodice zahvaljujući receptu za prženice iz rerne.

Izvor: Shutterstock

Mekane, zlatne i sočne prženice iz rerne vraćaju nas u djetinjstvo i podsjećaju na miris bakine kuhinje. Savršeno se kombinuju sa slanim dodacima kao što su sir, slanina i turšija, ali mogu biti i blago slatke za uživanje uz med ili džem.

Priprema je jednostavna, a rezultat je doručak koji će garantovano obožavati cijela porodica. Uz to ćete se riješiti i starog hljeba koji ne znate kako da iskoristite.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 4 porcije

Vreme pripreme: 5 minuta

Vreme pečenja: 10-12 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 15-17 minuta

Težina: lako

Sastojci:

4 jaja

150 ml mlijeka

so po ukusu

8 kriški starog bijelog hljeba

50 g maslaca (ili ulja)

Priprema:

1. korak: Mućenje

U plitkoj činiji umutite jaja, mlijeko i so dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

2. korak: Potapanje hljeba

Kriške hljeba potopite u smjesu sa jajima, pazeći da se ravnomjerno natope sa obje strane.

Za još aromatičniji doručak pospite po prženicama rendani sir ili suvo začinsko bilje prije pečenja.

3. korak: Grijanje rerne

Zagrijte rernu na 180 stepeni. Pleh debelo premažite puterom (ili uljem).

4. korak: Pečenje

Stavite natopljeni hljeb na pleh i pecite 10–12 minuta, uz okretanje na pola vremena pečenja da dobiju zlatnu boju sa obje strane.

5. korak: Serviranje

Poslužite toplo uz slaninu, sir i salatu po želji ili dodajte med/džem ako volite slatku verziju.