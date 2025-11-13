logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savršene prženice iz rerne: Pretvorite stari hljeb u doručak koji će jesti cijela porodica

Savršene prženice iz rerne: Pretvorite stari hljeb u doručak koji će jesti cijela porodica

Izvor Stvar ukusa
0

Saznajte kako da stari hljeb pretvorite u savršen doručak koji će jesti svi članovi porodice zahvaljujući receptu za prženice iz rerne.

Recept za prženice iz rerne za cijelu porodicu Izvor: Shutterstock

Mekane, zlatne i sočne prženice iz rerne vraćaju nas u djetinjstvo i podsjećaju na miris bakine kuhinje. Savršeno se kombinuju sa slanim dodacima kao što su sir, slanina i turšija, ali mogu biti i blago slatke za uživanje uz med ili džem.

Priprema je jednostavna, a rezultat je doručak koji će garantovano obožavati cijela porodica. Uz to ćete se riješiti i starog hljeba koji ne znate kako da iskoristite.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 4 porcije

Vreme pripreme: 5 minuta

Vreme pečenja: 10-12 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 15-17 minuta

Težina: lako

 Sastojci:

  • 4 jaja
  • 150 ml mlijeka
  • so po ukusu
  • 8 kriški starog bijelog hljeba
  • 50 g maslaca (ili ulja)

Priprema:

1. korak: Mućenje

U plitkoj činiji umutite jaja, mlijeko i so dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

2. korak: Potapanje hljeba

Kriške hljeba potopite u smjesu sa jajima, pazeći da se ravnomjerno natope sa obje strane.

Za još aromatičniji doručak

pospite po prženicama rendani sir ili suvo začinsko bilje prije pečenja.

3. korak: Grijanje rerne

Zagrijte rernu na 180 stepeni. Pleh debelo premažite puterom (ili uljem).

4. korak: Pečenje

Stavite natopljeni hljeb na pleh i pecite 10–12 minuta, uz okretanje na pola vremena pečenja da dobiju zlatnu boju sa obje strane.

5. korak: Serviranje

Poslužite toplo uz slaninu, sir i salatu po želji ili dodajte med/džem ako volite slatku verziju.

Pročitajte još

Tagovi

recept recepti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA