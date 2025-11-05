Proteinski slani mafini: Savršen obrok za energiju i sitost tokom dana

Ako tražiš brzi, zdravi i ukusni obrok koji možeš ponijeti gdje god da kreneš ovi proteinski slani mafini su pun pogodak! Mekani su, puni ukusa i prepuni kvalitetnih proteina koji pomažu da ostaneš sit duže, bez osjećaja težine.

Izvor: Shuterstock

Savršeni su za doručak poslije treninga, užinu na poslu ili kao praktičan obrok u pokretu. Kombinuju jaja, ovsene pahuljice i grčki jogurt — prave saveznike svake fitnes ishrane — uz dodatak sira i povrća za pun, bogat ukus.

Sastojci (za 6–8 mafina):

3 jaja

150 g grčkog jogurta (ili posnog sira)

50 ml maslinovog ulja (ili kokosovog ulja)

60 g ovsenih pahuljica (može i ovseno brašno)

1 kašičica praška za pecivo

1 mjerica (oko 25–30 g) proteinskog praha – neutralnog ili slanog ukusa (npr. whey, sojin, graškov)

80 g posnog sira ili feta sira

100 g piletine, tunjevine ili šunke (isjeckano)

So, biber po ukusu

Po želji: sjeckani špinat, masline, paprika, susam ili laneno sjeme

Priprema:

U činiji umutiti jaja, dodati grčki jogurt i ulje, pa dobro promiješati. U drugoj posudi pomiješati ovsene pahuljice, proteinski prah i prašak za pecivo. Spojiti suve i mokre sastojke, zatim dodati sir i meso (ili povrće po izboru).

Smjesu sipati u kalupe za mafine obložene papirom, do oko ¾ visine. Peći u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Ostaviti da se malo ohlade prije vađenja iz kalupa.