Teletina s kestenjem u sosu od crnog vina

Spoj slatkog, zemljastog i mesnog ukusa daje jelo koje je i mirisno i vizuelno impresivno — idealno za porodični ručak ili svečanu večeru.

Teletina i kesten su odlična kombinacija, posebno za jesen. Evo jednog neobičnog, gurmanskog recepta.

Sastojci (za 4 osobe):

800 g teletine (but ili plećka, bez kosti)

200 g kuvanog kestena (svježeg ili vakumiranog)

1 glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

1 šargarepa

100 g suhih šljiva (bez koštica)

200 ml crnog vina

300 ml goveđeg temeljca (ili vode)

1 kašika paradajz-pirea

1 grančica svježeg timijana

1 lovorov list

Maslinovo ulje ili puter

So, biber po ukusu

Po želji: prstohvat cimeta ili muškatnog oraščića za toplinu

Priprema:

Priprema mesa:

Teletinu isijeci na veće komade (otprilike kao za gulaš). Posoli, pobiberi i kratko proprži na vrelom ulju ili puteru da porumeni sa svih strana. Izvadi meso i stavi na stranu.

Povrće i sos:

Na istoj masnoći dodaj sjeckani crni luk, šargarepu i bijeli luk. Dinstaj dok ne omekšaju. Umiješaj paradajz-pire i kratko proprži, pa podlij crnim vinom. Pusti da vino ispari do pola.

Kuvanje:

Vrati meso u šerpu, dodaj temeljac, lovorov list, timijan i suhe šljive. Poklopi i dinstaj na laganoj vatri oko 60–70 minuta (ili dok meso ne omekša).

Kesten i završnica:

Kada je meso skoro mekano, dodaj kuvane kestene. Nastavi da kuvaš još 10–15 minuta da se sve sjedini. Ako želiš gušći sos, otklopi i pusti da lagano uvri.

Za kraj:

Po želji, dodaj prstohvat cimeta ili muškatnog oraščića. Pospi svježim peršunom prije serviranja.

Prilog i serviranje:

Odlično se slaže s pireom od celera ili krompira, palentom s parmezanom, ili karamelizovanom mrkvom. Uz jelo serviraj čašu punog crnog vina (npr. vranac ili merlot).