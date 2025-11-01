Teletina s kestenjem u sosu od crnog vina

Spoj slatkog, zemljastog i mesnog ukusa daje jelo koje je i mirisno i vizuelno impresivno — idealno za porodični ručak ili svečanu večeru.
Teletina i kesten su odlična kombinacija, posebno za jesen. Evo jednog neobičnog, gurmanskog recepta.
Sastojci (za 4 osobe):
- 800 g teletine (but ili plećka, bez kosti)
- 200 g kuvanog kestena (svježeg ili vakumiranog)
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena bijelog luka
- 1 šargarepa
- 100 g suhih šljiva (bez koštica)
- 200 ml crnog vina
- 300 ml goveđeg temeljca (ili vode)
- 1 kašika paradajz-pirea
- 1 grančica svježeg timijana
- 1 lovorov list
- Maslinovo ulje ili puter
- So, biber po ukusu
- Po želji: prstohvat cimeta ili muškatnog oraščića za toplinu
Priprema:
Priprema mesa:
Teletinu isijeci na veće komade (otprilike kao za gulaš). Posoli, pobiberi i kratko proprži na vrelom ulju ili puteru da porumeni sa svih strana. Izvadi meso i stavi na stranu.
Povrće i sos:
Na istoj masnoći dodaj sjeckani crni luk, šargarepu i bijeli luk. Dinstaj dok ne omekšaju. Umiješaj paradajz-pire i kratko proprži, pa podlij crnim vinom. Pusti da vino ispari do pola.
Kuvanje:
Vrati meso u šerpu, dodaj temeljac, lovorov list, timijan i suhe šljive. Poklopi i dinstaj na laganoj vatri oko 60–70 minuta (ili dok meso ne omekša).
Kesten i završnica:
Kada je meso skoro mekano, dodaj kuvane kestene. Nastavi da kuvaš još 10–15 minuta da se sve sjedini. Ako želiš gušći sos, otklopi i pusti da lagano uvri.
Za kraj:
Po želji, dodaj prstohvat cimeta ili muškatnog oraščića. Pospi svježim peršunom prije serviranja.
Prilog i serviranje:
Odlično se slaže s pireom od celera ili krompira, palentom s parmezanom, ili karamelizovanom mrkvom. Uz jelo serviraj čašu punog crnog vina (npr. vranac ili merlot).