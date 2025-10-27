Zdravi kolač s jabukama i mrkvama: Sočan, mirisan i bez grižnje savjesti

Ako tražite zdravu poslasticu koja će zadovoljiti vašu želju za slatkim, a da pritom ne sadrži rafinisani šećer ni bijelo brašno — ovaj kolač s jabukama i mrkvama je pravi izbor.
Prirodno sladak, bogat vlaknima i vitaminima, idealan je za doručak, užinu ili desert uz šolju toplog čaja.
Sastojci (za kalup 20x30 cm)
Suvi sastojci:
1 i po šolja integralnog pšeničnog brašna (može i ovseno)
1 kašičica praška za pecivo
½ kašičice sode bikarbone
1 kašičica cimeta
½ kašičice muškatnog oraščića
prstohvat soli
Mokri sastojci:
2 jaja (ili zamjena: 2 kašike mljevenog lana + 6 kašika vode)
½ šolje kokosovog ulja (otopljenog) ili maslinovog ulja
⅓ šolje meda ili javorovog sirupa
1 kašičica ekstrakta vanilije
Voće i povrće:
2 srednje jabuke, narendane (sa korom)
2 srednje mrkve, narendane
šaka sjeckanih oraha ili badema (po želji)
šaka suvog grožđa (po želji)
Priprema
Zagrijte rernu na 180°C i obložite pleh papirom za pečenje. U jednoj posudi pomiješajte sve suve sastojke. U drugoj posudi umutite jaja, ulje, med i vaniliju. Dodajte narendane jabuke i mrkve, zatim postepeno umiješajte suve sastojke.
Po želji dodajte orahe i suvo grožđe. Sipajte smjesu u pleh i pecite 30–35 minuta, dok čačkalica ne izađe suva. Ostavite da se kolač ohladi prije sječenja.