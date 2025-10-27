logo
Zdravi kolač s jabukama i mrkvama: Sočan, mirisan i bez grižnje savjesti

Autor N.D. Izvor mondo.ba
Ako tražite zdravu poslasticu koja će zadovoljiti vašu želju za slatkim, a da pritom ne sadrži rafinisani šećer ni bijelo brašno — ovaj kolač s jabukama i mrkvama je pravi izbor.

Recept za kolač sa jabukama i mrkvom Izvor: Shutterstock

Prirodno sladak, bogat vlaknima i vitaminima, idealan je za doručak, užinu ili desert uz šolju toplog čaja.

Sastojci (za kalup 20x30 cm)

Suvi sastojci:

1 i po šolja integralnog pšeničnog brašna (može i ovseno)

1 kašičica praška za pecivo

½ kašičice sode bikarbone

1 kašičica cimeta

½ kašičice muškatnog oraščića

prstohvat soli

Mokri sastojci:

2 jaja (ili zamjena: 2 kašike mljevenog lana + 6 kašika vode)

½ šolje kokosovog ulja (otopljenog) ili maslinovog ulja

⅓ šolje meda ili javorovog sirupa

1 kašičica ekstrakta vanilije

Voće i povrće:

2 srednje jabuke, narendane (sa korom)

2 srednje mrkve, narendane

šaka sjeckanih oraha ili badema (po želji)

šaka suvog grožđa (po želji)

Priprema

Zagrijte rernu na 180°C i obložite pleh papirom za pečenje. U jednoj posudi pomiješajte sve suve sastojke. U drugoj posudi umutite jaja, ulje, med i vaniliju. Dodajte narendane jabuke i mrkve, zatim postepeno umiješajte suve sastojke.

Po želji dodajte orahe i suvo grožđe. Sipajte smjesu u pleh i pecite 30–35 minuta, dok čačkalica ne izađe suva. Ostavite da se kolač ohladi prije sječenja.

Tagovi

recepti Mondo kuhinja recept

