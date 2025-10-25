Kako napraviti najukusniji prebranac: Uz ovakav pasulj na meso nećete ni pomisliti!

U danima posta jedan od naukusnijih obroka koji će vas prilično zasititi je pasulj prebranac!
Sastojci:
500g pasulja
3 dl ulja
1 kg crnog luka
2 čena bijelog luka
1 list lorbera
aleva paprika
mljeveni biber
so
Bijeli pasulj stavite u lonac, pa prelijte hladnom vodom. Kuvajte do ključanja. Potom ga ocijedite, prelijte vrelom vodom i kuvajte dok ne omekša, vodeći računa da se ne prekuva.
Potom ga ocijedite od vode.
Očistite crni luk i staviti ga u hladnu vodu da odstoji 10 minuta. Zatim ga isjecite na tanke kolutove.
Jedan dio ulja zagrijte u šerpi i ispržiti crni luk da porumeni. Dodajte malo mljevenog bibera, aleve paprike i so po ukusu.
Jednu tepsiju podmažite, pa na dno ravnomjerno, stavite red pasulja, pa preko njega ispržen luk. Ovo ponavljajte dok se ne utroši pasulj i luk. Svaki red luka zalivajte preostalim uljem. Ali pazite - posljednji red mora da bude pasulj. Odozgo stavite jedan list lorbera, dva čena bijelog luka (a po želji i jednu ljutu suvu papriku). Potom preko svega dobro zalijte uljem. Pecite u zagrijanoj rerni oko pola sata.
(Lepa i srećna)