Kako napraviti najukusniji prebranac: Uz ovakav pasulj na meso nećete ni pomisliti!

U danima posta jedan od naukusnijih obroka koji će vas prilično zasititi je pasulj prebranac!

Izvor: Shuttertock

Sastojci:

500g pasulja

3 dl ulja

1 kg crnog luka

2 čena bijelog luka

1 list lorbera

aleva paprika

mljeveni biber

so

Priprema:

Bijeli pasulj stavite u lonac, pa prelijte hladnom vodom. Kuvajte do ključanja. Potom ga ocijedite, prelijte vrelom vodom i kuvajte dok ne omekša, vodeći računa da se ne prekuva.

Potom ga ocijedite od vode.

Očistite crni luk i staviti ga u hladnu vodu da odstoji 10 minuta. Zatim ga isjecite na tanke kolutove.

Jedan dio ulja zagrijte u šerpi i ispržiti crni luk da porumeni. Dodajte malo mljevenog bibera, aleve paprike i so po ukusu.

Jednu tepsiju podmažite, pa na dno ravnomjerno, stavite red pasulja, pa preko njega ispržen luk. Ovo ponavljajte dok se ne utroši pasulj i luk. Svaki red luka zalivajte preostalim uljem. Ali pazite - posljednji red mora da bude pasulj. Odozgo stavite jedan list lorbera, dva čena bijelog luka (a po želji i jednu ljutu suvu papriku). Potom preko svega dobro zalijte uljem. Pecite u zagrijanoj rerni oko pola sata.

(Lepa i srećna)