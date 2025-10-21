logo
Topli jesenji desert u čaši: Slatkiš s jabukama, cimetom i vanilijom

Topli jesenji desert u čaši: Slatkiš s jabukama, cimetom i vanilijom

Autor Vesna Kerkez
Jesenji desert koji miriše na toplo, domaće i može se napraviti za pola sata — kremasti kolač s jabukama i cimetom.

desert s jabukama, cimetom i vanilijom recept Izvor: ChatGPT

Sastojci (za 4 čaše):

  • 3 veće jabuke
  • 2 kašike meda ili smeđeg šećera
  • 1 kašičica cimeta
  • prstohvat muskatnog oraščića (po želji)
  • 1 kašika putera
  • 200 ml pavlake za šlag (ili grčki jogurt ako hoćeš laganiju varijantu)
  • 1 kesica vanilin šećera
  • malo zobenih pahuljica, keksa ili orašastih plodova za posip

Priprema:

Jabuke oguliti i isjeći na kockice.

Na tavi otopite puter, dodajte jabuke, med i cimet. Dinstajte 10 minuta dok ne omekšaju i zamirišu.

Posebno umutite pavlaku sa vanilin šećerom.

U čaše složite red jabuka, red kreme, pa pospite zobenim pahuljicama, keksom ili sjeckanim orasima.

Po želji, prelijte s malo meda i poslužite toplo ili ohlađeno.

Savjet

Ako volite jači jesenji "šmek" dodajte i kašiku ruma u jabuke dok se dinstaju — fenomenalno miriše.

