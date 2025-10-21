Topli jesenji desert u čaši: Slatkiš s jabukama, cimetom i vanilijom

Jesenji desert koji miriše na toplo, domaće i može se napraviti za pola sata — kremasti kolač s jabukama i cimetom.
Sastojci (za 4 čaše):
- 3 veće jabuke
- 2 kašike meda ili smeđeg šećera
- 1 kašičica cimeta
- prstohvat muskatnog oraščića (po želji)
- 1 kašika putera
- 200 ml pavlake za šlag (ili grčki jogurt ako hoćeš laganiju varijantu)
- 1 kesica vanilin šećera
- malo zobenih pahuljica, keksa ili orašastih plodova za posip
Priprema:
Jabuke oguliti i isjeći na kockice.
Na tavi otopite puter, dodajte jabuke, med i cimet. Dinstajte 10 minuta dok ne omekšaju i zamirišu.
Posebno umutite pavlaku sa vanilin šećerom.
U čaše složite red jabuka, red kreme, pa pospite zobenim pahuljicama, keksom ili sjeckanim orasima.
Po želji, prelijte s malo meda i poslužite toplo ili ohlađeno.
Savjet
Ako volite jači jesenji "šmek" dodajte i kašiku ruma u jabuke dok se dinstaju — fenomenalno miriše.