Brza nepečena poslastica: Kremasti kolač od banana i krem sira

Za samo pola sata imaćete savršenu kremastu poslasticu.

Izvor: Shutterstock

Potrebno vam je:

250 grama keksa (kakav god imate – čokoladni, obični, integralni)

125 grama putera 3 kašike kokosa

2 prezrele banane

250 grama krem sira

3 kašike kakaa

sok od 1 narandže (ili mandarine)

Priprema:

Sameljite keks. Otopite maslac i pomiješajte sa keksom i kokosom. Stisnite u kalup. Zajedno izmiksajte banane i krem sir pa dodajte tri kašike kakaa i sok od jedne narandže.

Miks raspodelite po keksu. Spremite kolač u zamrzivač i ostavite pola sata da se stisne. Kolač ukrasite po želji.