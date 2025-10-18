Brza nepečena poslastica: Kremasti kolač od banana i krem sira

Za samo pola sata imaćete savršenu kremastu poslasticu.
Potrebno vam je:
250 grama keksa (kakav god imate – čokoladni, obični, integralni)
125 grama putera
3 kašike kokosa
2 prezrele banane
250 grama krem sira
3 kašike kakaa
sok od 1 narandže (ili mandarine)
Priprema:
Sameljite keks. Otopite maslac i pomiješajte sa keksom i kokosom. Stisnite u kalup. Zajedno izmiksajte banane i krem sir pa dodajte tri kašike kakaa i sok od jedne narandže.
Miks raspodelite po keksu. Spremite kolač u zamrzivač i ostavite pola sata da se stisne. Kolač ukrasite po želji.