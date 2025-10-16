Zdravi banana hljeb sa ovsenim pahuljicama

Ako volite slatke, ali zdrave užine, ovaj banana hljeb sa ovsenim pahuljicama je savršen izbor!
Bogat prirodnim šećerom iz banana, vlaknima iz ovsenih pahuljica i zdravim mastima iz orašastih plodova, idealan je za doručak, užinu ili lagani desert. Uz to, veoma je jednostavan za pripremu i neće vam oduzeti puno vremena.
Sastojci:
3 zrele banane
2 jaja
100 g ovsenih pahuljica
50 g integralnog brašna (može i heljdino ili speltino)
50 ml biljnog ulja (ili kokosovog)
2 kašike meda ili javorovog sirupa
1 kašičica praška za pecivo
1/2 kašičice cimeta
Prstohvat soli
Po želji: orašasti plodovi, suvo grožđe ili čokoladne kapljice bez šećera
Ovaj hljeb možete čuvati u hermetički zatvorenoj posudi do 3 dana ili ga zamrznuti za kasniju užinu.
Priprema:
Zagrijte rernu na 180°C i obložite kalup za hljeb papirom za pečenje. Banane dobro izgnječite viljuškom u velikoj zdjeli. Dodajte jaja, ulje i med, pa sve dobro sjedinite. U drugoj zdjeli pomiješajte ovsene pahuljice, brašno, prašak za pecivo, cimet i so.
Suhe sastojke polako umiješajte u smjesu od banana, miješajući dok ne dobijete homogenu smjesu. Po želji dodajte orašaste plodove, suvo grožđe ili čokoladne kapljice. Smjesu sipajte u pripremljeni kalup i pecite 35–40 minuta, dok čačkalica ubačena u sredinu ne izađe čista.
Ostavite hljeb da se ohladi prije rezanja.