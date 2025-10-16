Zdravi banana hljeb sa ovsenim pahuljicama

Ako volite slatke, ali zdrave užine, ovaj banana hljeb sa ovsenim pahuljicama je savršen izbor!

Izvor: Shutterstock

Bogat prirodnim šećerom iz banana, vlaknima iz ovsenih pahuljica i zdravim mastima iz orašastih plodova, idealan je za doručak, užinu ili lagani desert. Uz to, veoma je jednostavan za pripremu i neće vam oduzeti puno vremena.

Sastojci:

3 zrele banane

2 jaja

100 g ovsenih pahuljica

50 g integralnog brašna (može i heljdino ili speltino)

50 ml biljnog ulja (ili kokosovog)

2 kašike meda ili javorovog sirupa

1 kašičica praška za pecivo

1/2 kašičice cimeta

Prstohvat soli

Po želji: orašasti plodovi, suvo grožđe ili čokoladne kapljice bez šećera

Savjet Ovaj hljeb možete čuvati u hermetički zatvorenoj posudi do 3 dana ili ga zamrznuti za kasniju užinu.

Priprema:

Zagrijte rernu na 180°C i obložite kalup za hljeb papirom za pečenje. Banane dobro izgnječite viljuškom u velikoj zdjeli. Dodajte jaja, ulje i med, pa sve dobro sjedinite. U drugoj zdjeli pomiješajte ovsene pahuljice, brašno, prašak za pecivo, cimet i so.

Suhe sastojke polako umiješajte u smjesu od banana, miješajući dok ne dobijete homogenu smjesu. Po želji dodajte orašaste plodove, suvo grožđe ili čokoladne kapljice. Smjesu sipajte u pripremljeni kalup i pecite 35–40 minuta, dok čačkalica ubačena u sredinu ne izađe čista.

Ostavite hljeb da se ohladi prije rezanja.