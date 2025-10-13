Zdrav doručak za 5 minuta: Zobena kaša sa jogurtom i voćem

Ako ujutro nemaš mnogo vremena, a želiš pojesti nešto hranljivo i ukusno, zobena kaša sa jogurtom i svježim voćem je pravi izbor.
Priprema traje svega pet minuta, a tijelu daje energiju koja traje satima.
Sastojci:
- 4 kašike zobenih pahuljica
- 150 ml jogurta
- 1 kašičica meda ili javorovog sirupa
- pola banane, narezane
- nekoliko borovnica, malina ili jagoda
- prstohvat cimeta (po želji)
Priprema:
U posudu stavite zobene pahuljice i prelij jogurtom. Dodajte med i dobro promiješajte. Na vrh dodajte voće i po želji pospite cimetom. Ostavite 5 minuta da pahuljice omekšaju – i doručak je spreman!
Savjet: Ako želite ponijeti doručak na posao, sve sastojke možete složiti u teglu s poklopcem i čuvati u frižideru preko noći.