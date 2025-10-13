Zdrav doručak za 5 minuta: Zobena kaša sa jogurtom i voćem

Ako ujutro nemaš mnogo vremena, a želiš pojesti nešto hranljivo i ukusno, zobena kaša sa jogurtom i svježim voćem je pravi izbor.

Izvor: Shutterstock

Priprema traje svega pet minuta, a tijelu daje energiju koja traje satima.

Sastojci:

- 4 kašike zobenih pahuljica

- 150 ml jogurta

- 1 kašičica meda ili javorovog sirupa

- pola banane, narezane

- nekoliko borovnica, malina ili jagoda

- prstohvat cimeta (po želji)

Priprema:

U posudu stavite zobene pahuljice i prelij jogurtom. Dodajte med i dobro promiješajte. Na vrh dodajte voće i po želji pospite cimetom. Ostavite 5 minuta da pahuljice omekšaju – i doručak je spreman!

Savjet: Ako želite ponijeti doručak na posao, sve sastojke možete složiti u teglu s poklopcem i čuvati u frižideru preko noći.