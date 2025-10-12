Najlakši recept za pitu sa šljivama – prhko tijesto i sočno voće

Isprobajte recept za pitu sa šljivama – prhko tijesto i sočne šljive spajaju se u desert koji miriše na djetinjstvo i osvajaju jednostavnošću i ukusom.
Pita sa šljivama je jedan od onih kolača koji podsjećaju na dom i detinjstvo. Jednostavno se priprema, a spoj prhkog tijesta i sočnih šljiva daje ukus koji osvaja na prvi zalogaj. Najlepša je kad se posluži topla, uz malo šećera u prahu ili kuglu sladoleda.
Sastojci:
Za tijesto:
200–220 g pšeničnog brašna
pola kašičice praška za pecivo
pola kašičice soli
2 jajeta (sobne temperature)
200 g svježeg sira (sobne temperature)
200 g omekšalog putera
Za nadjev:
1 kg šljiva (ili drugog sezonskog voća)
2 kašike kukuruznog skroba
5–6 kašika šećera (može i smeđi)
Dodatno:
1 jaje (ili žumance + 2 kašike mleka) – za premaz
Listići badema – za posip
Šećer u prahu za dekoraciju
Priprema:
Umijesite tijesto
Pomješajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte jaja, sir i puter pa umjesite glatko tijesto. Umotajte ga u foliju i stavite u frižider na najmanje 30 minuta da se stabilizuje.
Pripremite nadjev
Operite i očistite šljive, pa ih isjecite na kriške. Pomješajte ih sa šećerom i kukuruznim skrobom.
Formirajte pitu
Razvucite ohlađeno tijesto na pobrašnjenoj površini u krug debljine oko 5 mm. Prebacite ga na pleh obložen papirom. Na sredinu rasporedite šljive, ostavljajući 4–5 cm praznog ruba. Preklopite ivice tijesta preko voća.
Premažite i pospite
Premažite ivice umućenim jajetom ili žumancetom pomešanim s mljekom. Pospite listićima badema.
Ispecite
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 25–30 minuta, dok tijesto ne porumeni, a voće ne počne da pušta sok. Kad se malo prohladi, pospite šećerom u prahu.