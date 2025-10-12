logo
Najlakši recept za pitu sa šljivama – prhko tijesto i sočno voće

Najlakši recept za pitu sa šljivama – prhko tijesto i sočno voće

Izvor mondo.ba Izvor Lepa i srećna
0

Isprobajte recept za pitu sa šljivama – prhko tijesto i sočne šljive spajaju se u desert koji miriše na djetinjstvo i osvajaju jednostavnošću i ukusom.

Recept za pitu sa šljivama Izvor: Printscreen/Youtube/Легко та Смачно

Pita sa šljivama je jedan od onih kolača koji podsjećaju na dom i detinjstvo. Jednostavno se priprema, a spoj prhkog tijesta i sočnih šljiva daje ukus koji osvaja na prvi zalogaj. Najlepša je kad se posluži topla, uz malo šećera u prahu ili kuglu sladoleda.

Sastojci:
Za tijesto:

200–220 g pšeničnog brašna
pola kašičice praška za pecivo
pola kašičice soli
2 jajeta (sobne temperature)
200 g svježeg sira (sobne temperature)
200 g omekšalog putera
Za nadjev:

1 kg šljiva (ili drugog sezonskog voća)
2 kašike kukuruznog skroba
5–6 kašika šećera (može i smeđi)
Dodatno:

1 jaje (ili žumance + 2 kašike mleka) – za premaz
Listići badema – za posip
Šećer u prahu za dekoraciju

Priprema:

Umijesite tijesto

Pomješajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte jaja, sir i puter pa umjesite glatko tijesto. Umotajte ga u foliju i stavite u frižider na najmanje 30 minuta da se stabilizuje.

Pripremite nadjev

Operite i očistite šljive, pa ih isjecite na kriške. Pomješajte ih sa šećerom i kukuruznim skrobom.

Formirajte pitu

Razvucite ohlađeno tijesto na pobrašnjenoj površini u krug debljine oko 5 mm. Prebacite ga na pleh obložen papirom. Na sredinu rasporedite šljive, ostavljajući 4–5 cm praznog ruba. Preklopite ivice tijesta preko voća.

Premažite i pospite

Premažite ivice umućenim jajetom ili žumancetom pomešanim s mljekom. Pospite listićima badema.

Ispecite

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 25–30 minuta, dok tijesto ne porumeni, a voće ne počne da pušta sok. Kad se malo prohladi, pospite šećerom u prahu.

