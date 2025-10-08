Kako se prave najukusniji kaneloni: Provjeren recept koji uspijeva svima

Sve što vas zanima o pravljenju kanelona - bogat recept sa mljevenim mesom i trikovi iskusnih kuvara za italijanski specijalitet!

Izvor: Shutterstock/Timolina

Kaneloni su omiljeni italijanski specijalitet, bogat i ukusan - u ovom tekstu, objasnićemo vam kako se prave po najukusnijim receptima, koji su trikovi iskusnih kuvara i čime možete da zamijenite sastojke koje nemate. Saznajte i kako su kaneloni dobili ime i koliko dugo kaneloni mogu da se čuvaju zamrznuti, kako biste imali ukusan ručak nadohvat ruke kada poželite malo italijanskih ukusa!

Šta su kaneloni?

Kaneloni, po italijanskoj riječi cannello što znači "cijev" ili "tubus", su veliki valjci od tjestenine punjeni ukusnim nadjevom, pečeni u sosu i sa sirom. Nastali su na jugu Italije, najviše su se razvili u Napulju i Siciliji, a danas su omiljeni u cijeloj Italiji. Prvobitno su se kaneloni pravili od rukom razvijenih listova tjestenine, punjenih mesom ili povrćem, dok se danas najčešće koriste suvi ili svježi valjci od tjestenine. Ovaj obrok je idealan za porodicu i lako se prilagođava različitim ukusima.

Sirovi kaneloni

Izvor: Shutterstock/Mironov Vladimir

Kako se prave kaneloni sa mlevenim mesom i sirom?

Evo kako da napravite kanelone sa mljevenim mesom i sirom po najlakšem, provjerenom receptu! Ove količine dovoljne su za četvoro ljudi.

Sastojci za fil:

2 kašike maslinovog ulja

1 mali crni luk, sitno isjeckan

2 čena bijelog luka, mljevena

500 g mljevenog goveđeg mesa

1 kašičica sušenog origana

1 kašičica soli

½ kašičice crnog bibera

250 g (1 šolja) rikote

1 šolja rendanog mocarela sira

½ šolje rendanog parmezana

1 jaje, blago umutiti

Šaka svježeg peršuna, isjeckanog

12 kanelona, suvih ili svježih

Sastojci za sos:

1 kašika maslinovog ulja

2 čena bijelog luka, mljevena

800 g (2 konzerve) mljevenih paradajza

1 kašičica šećera

So i biber po ukusu

Šaka svježeg bosiljka (ili 1 kašičica suvog)

Sastojci za preliv:

1 šolja sira po želji, rendanog

¼ šolje parmezana

Recept za kanelone sa mljevenim mesom i sirom

1. Priprema fila sa mljevenim mesom

U velikom tiganju zagrijte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Pržite luk dok ne omekša, oko 5 minuta. Dodajte bijeli luk i pržite još minut. Dodajte mljeveno meso i pržite dok ne porumeni. Dodajte origano, so i biber. Ostavite da se malo prohladi.

U činiji pomiješajte sireve, blago umućeno jaje i peršun. Dodajte ohlađeno meso i pažljivo sjedinite smjesu. Ostavite sa strane.

2. Priprema sosa od paradajza

U šerpici zagrijte maslinovo ulje. Dodajte bijeli luk i pržite dok ne zamiriše. Dodajte mljeveni paradajz, šećer, so i biber. Kuvajte na laganoj vatri 15-20 minuta. Na kraju umiješajte bosiljak.

3. Kako da napunite kanelone

Zagrijte rernu na 180°C. U pleh za pečenje sipajte malo sosa i razmažite. Svaku "cijev" tijesta napunite smjesom pomoću poslastičarske kese ili kašike.

Punjenje kanelona

Izvor: Shutterstock/Lucigerma

Složite ih u pleh. Prelijte ostatkom sosa i pospite sirom i parmezanom.

4. Pečenje kanelona

Pleh pun kanelona pokrijte alufolijom i pecite 30 minuta. Skinite foliju i pecite još 10-15 minuta dok sir ne porumeni i ne postane zlatne boje.

Savjeti italijanskih kuvara za pripremu i čuvanje kanelona

Nemate poslastičarsku kesu? Koristite kesu za zamrzavanje i odsjecite jedan ugao.

Možete ih pripremiti dan ranije i držati u frižideru prije pečenja.

Pripremljeni kaneloni mogu da se jedu tri dana nakon pripreme ako ih čuvate u frižideru.

mogu da se jedu tri dana nakon pripreme ako ih čuvate u frižideru. Ako želite da zamrznete kanelone, ispratite cijeli recept do pečenja, a potom ih zamrznite. U zamrzivaču mogu da stoje do dva mjeseca, pa obilježite pakovanje. Kada želite da ih ispečete, direktno iz zamrzivača mogu u rernu, samo ih pecite 15 minuta duže.

Gotovi kaneloni mogu da se podgrijavaju u rerni ili mikrotalasnoj pećnici.

