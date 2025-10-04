logo
Brz recept za lisnate rolnice sa brokolijem i lososom

Brz recept za lisnate rolnice sa brokolijem i lososom

Izvor Stvar ukusa
0

Rolnice sa brokolijem i lososom su pecivo koje će domaćice obožavati – brzo, lako i zasito, a na stolu izgleda kao da ste ga naručili iz pekare.

Brz recept za lisnate rolnice sa brokolijem i lososom Izvor: Printscreen/Youtube/One day recipe

Ako volite da iznenadite ukućane ili goste nečim finim, a da se ne mučite dugo u kuhinji, ovo je pravi recept za vas. Rolnice od lisnatog testa su bogate, mekane i pune fila, a spremne su za čas posla. Odlične su i tople i hladne, pa mogu da posluže i za doručak, večeru ili meze.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća sa modernim šmekom

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 4–5 većih rolnica

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 25–30 minuta

Ukupno vrijeme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 500 g lisnatog tijesta 
  • 125 g sirovog brokolija (fino usitnjenog ili izblendanog)
  • 200 g dimljenog lososa
  • 2 šake rendane mocarele (ili drugog topljivog sira)
  • 1 umućeno jaje za premazivanje
  • susam po želji
Savet:

Ne štedite na siru – on daje rolnicama onu finu sočnost i strukturu koja svima prija.

Priprema:

Formiranje rolnica:

Razvucite lisnato tijesto na pobrašnjenoj površini u pravougaonik srednje debljine. Rasporedite sitno iseckan ili izblendan brokoli po tiestu. Preko brokolija stavite komadiće dimljenog lososa, a zatim pospite rendanim sirom. Urolajte tijesto u čvrstu rolnu i isjecite na 4–5 jednakih delova.

Pečenje:

Poređajte rolnice na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim jajetom i pospite susamom. Pecite u zagrijanoj rerni na 200°C oko 25–30 minuta, dok ne porumene i postanu hrskave.

Bonus video

Pogledajte

00:52
Rolat od lisnatog testa
Izvor: instagram/cookistwow
Izvor: instagram/cookistwow

