Brz recept za lisnate rolnice sa brokolijem i lososom

Rolnice sa brokolijem i lososom su pecivo koje će domaćice obožavati – brzo, lako i zasito, a na stolu izgleda kao da ste ga naručili iz pekare.
Ako volite da iznenadite ukućane ili goste nečim finim, a da se ne mučite dugo u kuhinji, ovo je pravi recept za vas. Rolnice od lisnatog testa su bogate, mekane i pune fila, a spremne su za čas posla. Odlične su i tople i hladne, pa mogu da posluže i za doručak, večeru ili meze.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća sa modernim šmekom
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 4–5 većih rolnica
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: 25–30 minuta
Ukupno vrijeme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g lisnatog tijesta
- 125 g sirovog brokolija (fino usitnjenog ili izblendanog)
- 200 g dimljenog lososa
- 2 šake rendane mocarele (ili drugog topljivog sira)
- 1 umućeno jaje za premazivanje
- susam po želji
Ne štedite na siru – on daje rolnicama onu finu sočnost i strukturu koja svima prija.
Priprema:
Formiranje rolnica:
Razvucite lisnato tijesto na pobrašnjenoj površini u pravougaonik srednje debljine. Rasporedite sitno iseckan ili izblendan brokoli po tiestu. Preko brokolija stavite komadiće dimljenog lososa, a zatim pospite rendanim sirom. Urolajte tijesto u čvrstu rolnu i isjecite na 4–5 jednakih delova.
Pečenje:
Poređajte rolnice na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim jajetom i pospite susamom. Pecite u zagrijanoj rerni na 200°C oko 25–30 minuta, dok ne porumene i postanu hrskave.
