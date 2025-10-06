Brzi kolač sa kafom koji se topi u ustima idealan je desert za sve koji vole aromatične i sočne poslastice spremne za tren oka.
Ovaj kolač sa kafom spoj je nežnog testa i bogatog mirisa kafe, idealan za ljubitelje slatkog i aromatičnog deserta. Mekan, sočan i jednostavan za pripremu, savršen je za popodnevnu užinu ili poslije obroka uz šolju kafe. Uz malo oraha ili glazuru od čokolade možete ga dodatno obogatiti i učiniti raskošnijim.
Osnovne informacije
Kuhinja: Internacionalna
Tip jela: Kolač
Porcije/Količina: 8–10 parčića
Ukupno vrijeme pripreme: 50 minuta
Sastojci:
Za tijesto
- 1 1/2 kašike instant kafe
- 80 ml toplog mlijeka
- 3 jajeta
- ¼ kašičice soli
- 175 g šećera
- 80 ml biljnog ulja
- 200 g običnog brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1 kašičica ekstrakta vanile
Za preliv
- 90 g šećera u prahu
- 2–3 kašike mleka pomešano sa 1 kašičicom instant kafe
Dodatno (po želji)
- Malo sjeckanih oraha
- Otopljena čokolada
Kafu rastvorite u toplom mlijeku i dobro prohladite prije dodavanja u smjesu, da se jaja ne bi „skuvala“.
Priprema:
Priprema tijesta
Rastvorite instant kafu u toplom mlieku i ostavite da se prohladi. Umutite jaja sa šećerom i solju dok ne postanu pjenasta. Dodajte ulje, vanilu, esenciju badema i ohlađenu kafu, pa sjedinite. Umiješajte prosijano brašno sa praškom za pecivo laganim pokretima.
Pečenje kolača
Sipajte smjesu u pleh 20 x 20 cm obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 175°C 30–35 minuta, dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe čista. Ostavite kolač da se ohladi.
Preliv i dekoracija
Pomiješajte šećer u prahu sa mlekom i kafom i prelijte ohlađeni kolač. Po želji pospite seckanim orasima ili prelijte otopljenom čokoladom.
(Mondo/Stvar ukusa)