logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brzi kolač sa kafom koji se topi u ustima

Brzi kolač sa kafom koji se topi u ustima

Izvor mondo.ba
0

Brzi kolač sa kafom koji se topi u ustima idealan je desert za sve koji vole aromatične i sočne poslastice spremne za tren oka.

Recept za brzi kolač sa kafom koji se topi u ustima Izvor: Printscreen/Youtube/Easy Quick Recipes

Ovaj kolač sa kafom spoj je nežnog testa i bogatog mirisa kafe, idealan za ljubitelje slatkog i aromatičnog deserta. Mekan, sočan i jednostavan za pripremu, savršen je za popodnevnu užinu ili poslije obroka uz šolju kafe. Uz malo oraha ili glazuru od čokolade možete ga dodatno obogatiti i učiniti raskošnijim.

Osnovne informacije

Kuhinja: Internacionalna

Tip jela: Kolač 

Porcije/Količina: 8–10 parčića

Ukupno vrijeme pripreme: 50 minuta

Težina: Lako

Možda će vas zanimati

Sastojci:

Za tijesto

  • 1 1/2 kašike instant kafe
  • 80 ml toplog mlijeka
  • 3 jajeta
  • ¼ kašičice soli
  • 175 g šećera
  • 80 ml biljnog ulja
  • 200 g običnog brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1 kašičica ekstrakta vanile

Za preliv

  • 90 g šećera u prahu
  • 2–3 kašike mleka pomešano sa 1 kašičicom instant kafe

Dodatno (po želji)

  • Malo sjeckanih oraha
  • Otopljena čokolada
Savjet:

Kafu rastvorite u toplom mlijeku i dobro prohladite prije dodavanja u smjesu, da se jaja ne bi „skuvala“.

Priprema:

Priprema tijesta

Rastvorite instant kafu u toplom mlieku i ostavite da se prohladi. Umutite jaja sa šećerom i solju dok ne postanu pjenasta. Dodajte ulje, vanilu, esenciju badema i ohlađenu kafu, pa sjedinite. Umiješajte prosijano brašno sa praškom za pecivo laganim pokretima.

Pečenje kolača

Sipajte smjesu u pleh 20 x 20 cm obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 175°C 30–35 minuta, dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe čista. Ostavite kolač da se ohladi.

Preliv i dekoracija

Pomiješajte šećer u prahu sa mlekom i kafom i prelijte ohlađeni kolač. Po želji pospite seckanim orasima ili prelijte otopljenom čokoladom.

(Mondo/Stvar ukusa)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja kolači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA