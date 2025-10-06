Brzi kolač sa kafom koji se topi u ustima

Ovaj kolač sa kafom spoj je nežnog testa i bogatog mirisa kafe, idealan za ljubitelje slatkog i aromatičnog deserta. Mekan, sočan i jednostavan za pripremu, savršen je za popodnevnu užinu ili poslije obroka uz šolju kafe. Uz malo oraha ili glazuru od čokolade možete ga dodatno obogatiti i učiniti raskošnijim.