Nije svaki tiramisu isti : 100 srećnika ima zadatak da ocijeni čak 240 unikatnih kolača

0

Tervizo ponovo postaje svjetska prijestonica tiramisua, gdje se okupljaju najbolji amaterski poslastičari iz cijelog svijeta. Na Svjetskom kupu takmiči se više od 240 varijanti ovog čuvenog deserta, a 100 degustatora ima zadatak da ocijeni svaki zalogaj.

Uskoro svjetski kup tiramisua u Trevizu: Više od 240 verzija i 100 degustatora na zadatku Izvor: Shutterstock/stockcreations

U italijanskom gradu Tervizu, u oktobru će se održati deveti Svjetski kup u pripremi tiramisua, jednog od najomiljenijih dezerta na svijetu. Ovaj događaj nije samo takmičenje u kulinarstvu, već prava međunarodna manifestacija posvećena simbolu regije Veneto i italijanske gastronomije.

Organizatori su raspisali konkurs za 100 degustatora, zaljubljenika u ovaj slatkiš koji će imati privilegiju da budu dio narodnog žirija, ocjenjujući kreativne i tradicionalne verzije čuvenog kolača.

Detalji odlučuju

Na takmičenju će se predstaviti čak 240 različitih verzija tiramisua - od klasičnih do sasvim inovativnih recepata.

Učestvuju isključivo amaterski poslastičari iz cijelog svijeta, iz Australije, Kanade, Nemačke, Tajvana i naravno iz Italije.

"Na početku su nam govorili da su svi tiramisui isti, ali to jednostavno nije tačno. Dovoljno je samo gram više šećera, sekunda duže mućenja jaja ili previše kakao praha da se ukus potpuno promijeni", objašnjava Frančesko Redi, osnivač takmičenja.

On naglašava da se ocjenjuju tehnička preciznost, estetika i racionalno korišćenje sastojaka, jer se vodi računa i o bacanju hrane.

Kako postati degustator?

Za ulogu degustatora prijavilo se preko 15.000 ljudi iz cijelog svijeta.

Da bi postali član narodnog žirija, kandidati moraju da popune online formular i tačno odgovore na 15 pitanja o istoriji i pravilima pripreme tiramisua. Svaki degustator mora da proba 10 različitih verzija, što im omogućava da zaista osjete koliko nijanse mogu da promijene ukus.

Jednostavan, ali sofisticiran

Tiramisu je relativno mlad dezert koji se u svijetu proširio tek krajem 70-ih godina.

Osnovni recept uključuje jaja, šećer, piškote natopljene kafom, maskarpone i kakao, ali inovativni recepti dozvoljavaju dodatak još tri sastojka.

Jedna takmičarka ističe da uvek koristi samo piškote, nikakav drugi keks.

"Jaja, maskarpone, šećer i malo kakaoa, to je osnova. Svetski kup je sjajno iskustvo, ne samo zbog takmičenja, već zbog ljubavi prema ovom dezertu", napominje ona.

Gastronomski spektakl

Tokom tri dana festivala, Trevizo će postati prava svjetska pozornica slatkih ukusa, kulturnih događaja i turističkih tura. Posjetioci će imati priliku da dožive grad na poseban način, kroz prizmu tradicije i kulinarske umjetnosti.

Narodni žiri, osim što ocjenjuje kolače, upoznaje se sa istorijom mjesta gdje je tiramisu nastao, čime postaje ambasador lokalne kulture i vrijednosti.

Iako će biti proglašeni novi svjetski šampioni u pravljenju tiramisua, suštinski cilj događaja je jedan: slavljenje univerzalne strasti premadezertu koji spaja generacije i kulture i koji je iz jednog grada u Italiji osvojio cijeli svijet.

(rts.rs)

