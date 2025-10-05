Mekani kolač sa suvim voćem i jabukama

Isprobajte recept za mekani kolač sa suvim voćem, jabukama i orasima. Sočan, lagan i bez glutena – idealan za doručak ili desert uz čaj i kafu.
Voćni kolači su uvijek rado viđeni na stolu, a ovaj recept spaja jednostavne sastojke u desert koji je i ukusan i lagan za pripremu. Jabuke daju sočnost, orasi i suvo voće prijatnu hrskavost, a amarant i pirinčano brašno čine ga hranljivim i bezglutenskim. Najljepše od svega je što se sve lako umuti i brzo peče, pa kolač možete spremiti i usred užurbanog dana.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije: 8–10 parčadi
Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat
Težina: laka
Sastojci:
- 3 jajeta
- 2 jabuke
- 90 g otopljenog putera
- 120 ml mlijeka
- 2 šolje amaranta (oko 85 g)
- 50 g oraha
- 50 g smeđeg šećera
- pola kesice praška za pecivo
- 100 g pirinčanog brašna
- 40 g sušenih brusnica
Nemojte prepeći kolač – čim je sredina suva na test čačkalicom, izvadite ga iz rerne da ostane mekan i sočan.
Priprema:
Umutite smjesu
Umutite jaja sa smeđim šećerom dok ne postanu pjenasta. Dodajte otopljen puter i mlijeko, pa sjedinite.
Dodajte jabuke
Oljuštite i izrendajte jabuke, pa ih umiješajte u smjesu.
Umiješajte suve sastojke
Pomešajte pirinčano brašno, amarant i prašak za pecivo, pa ih postepeno dodajte u smjesu i sjedinite.
Dodajte orašaste plodove i suvo voće
Ubacite nasjeckane orahe i sušene brusnice, pa sve dobro promiješajte.
Pripremite kalup
Izlijte smjesu u pleh obložen papirom za pečenje. Po vrhu poređajte tanke kriške jabuka i pospite još malo suvog voća za dekoraciju.
Završni koraci
Pecite u rerni zagrijanoj na 180°C oko 35–40 minuta, dok kolač ne porumeni i ne postane čvrst na dodir. Ostavite kolač da se ohladi, pa po želji pospite prah šećerom.
Bonus video