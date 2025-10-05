logo
Mekani kolač sa suvim voćem i jabukama

Mekani kolač sa suvim voćem i jabukama

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte recept za mekani kolač sa suvim voćem, jabukama i orasima. Sočan, lagan i bez glutena – idealan za doručak ili desert uz čaj i kafu.

recept za kolač sa suvim voćem i jabukama Izvor: Printscreen/Youtube/COMPARTIENDO MI COCINA

Voćni kolači su uvijek rado viđeni na stolu, a ovaj recept spaja jednostavne sastojke u desert koji je i ukusan i lagan za pripremu. Jabuke daju sočnost, orasi i suvo voće prijatnu hrskavost, a amarant i pirinčano brašno čine ga hranljivim i bezglutenskim. Najljepše od svega je što se sve lako umuti i brzo peče, pa kolač možete spremiti i usred užurbanog dana.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije: 8–10 parčadi

Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat

Težina: laka

Sastojci:

  • 3 jajeta
  • 2 jabuke 
  • 90 g otopljenog putera 
  • 120 ml mlijeka 
  • 2 šolje amaranta (oko 85 g)
  • 50 g oraha
  • 50 g smeđeg šećera 
  • pola kesice praška za pecivo 
  • 100 g pirinčanog brašna
  • 40 g sušenih brusnica 
Savjet:

Nemojte prepeći kolač – čim je sredina suva na test čačkalicom, izvadite ga iz rerne da ostane mekan i sočan.

Priprema:

Umutite smjesu

Umutite jaja sa smeđim šećerom dok ne postanu pjenasta. Dodajte otopljen puter i mlijeko, pa sjedinite.

Dodajte jabuke

Oljuštite i izrendajte jabuke, pa ih umiješajte u smjesu.

Umiješajte suve sastojke

Pomešajte pirinčano brašno, amarant i prašak za pecivo, pa ih postepeno dodajte u smjesu i sjedinite.

Dodajte orašaste plodove i suvo voće

Ubacite nasjeckane orahe i sušene brusnice, pa sve dobro promiješajte.

Pripremite kalup

Izlijte smjesu u pleh obložen papirom za pečenje. Po vrhu poređajte tanke kriške jabuka i pospite još malo suvog voća za dekoraciju.

Završni koraci

Pecite u rerni zagrijanoj na 180°C oko 35–40 minuta, dok kolač ne porumeni i ne postane čvrst na dodir. Ostavite kolač da se ohladi, pa po želji pospite prah šećerom.

00:14
Pita sa jabukama iz tiganja
Izvor: Instagram/beccasgreatbakes
Izvor: Instagram/beccasgreatbakes

Tagovi

kolač Mondo kuhinja

