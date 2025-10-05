Mekani kolač sa suvim voćem i jabukama

Isprobajte recept za mekani kolač sa suvim voćem, jabukama i orasima. Sočan, lagan i bez glutena – idealan za doručak ili desert uz čaj i kafu.

Izvor: Printscreen/Youtube/COMPARTIENDO MI COCINA

Voćni kolači su uvijek rado viđeni na stolu, a ovaj recept spaja jednostavne sastojke u desert koji je i ukusan i lagan za pripremu. Jabuke daju sočnost, orasi i suvo voće prijatnu hrskavost, a amarant i pirinčano brašno čine ga hranljivim i bezglutenskim. Najljepše od svega je što se sve lako umuti i brzo peče, pa kolač možete spremiti i usred užurbanog dana.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije: 8–10 parčadi

Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat

Težina: laka

Sastojci:

3 jajeta

2 jabuke

90 g otopljenog putera

120 ml mlijeka

2 šolje amaranta (oko 85 g)

50 g oraha

50 g smeđeg šećera

pola kesice praška za pecivo

100 g pirinčanog brašna

40 g sušenih brusnica

Savjet: Nemojte prepeći kolač – čim je sredina suva na test čačkalicom, izvadite ga iz rerne da ostane mekan i sočan.

Priprema:

Umutite smjesu

Umutite jaja sa smeđim šećerom dok ne postanu pjenasta. Dodajte otopljen puter i mlijeko, pa sjedinite.

Dodajte jabuke

Oljuštite i izrendajte jabuke, pa ih umiješajte u smjesu.

Umiješajte suve sastojke

Pomešajte pirinčano brašno, amarant i prašak za pecivo, pa ih postepeno dodajte u smjesu i sjedinite.

Dodajte orašaste plodove i suvo voće

Ubacite nasjeckane orahe i sušene brusnice, pa sve dobro promiješajte.

Pripremite kalup

Izlijte smjesu u pleh obložen papirom za pečenje. Po vrhu poređajte tanke kriške jabuka i pospite još malo suvog voća za dekoraciju.

Završni koraci

Pecite u rerni zagrijanoj na 180°C oko 35–40 minuta, dok kolač ne porumeni i ne postane čvrst na dodir. Ostavite kolač da se ohladi, pa po želji pospite prah šećerom.

Bonus video