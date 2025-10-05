Pogačice sa sirom za cijelu porodicu: Mekani, slani zalogaji idealni za doručak ili kao posluženje gostima

Evo kako da napravite pogačice sa sirom u kojima će uživati cijela porodica!

Pogačice sa sirom mogu biti sjajan izbor za doručak, uz jogurt recimo, ali ih takođe možete napraviti i kao grickalicu kada vam dolaze gosti. Takođe, dobra stvar je što možete da ih napravite i nekoliko dana pre i čuvati ih u posudi sa poklopcem, biće jednako ukusne.

Sastojci:

Za tijesto:

500 grama brašna

250 grama slanog sira

200 grama putera (sobne temperature)

Jedno jaje

Kašičica soli

Kašičica šećera

100 mililitara mlake vode

7 grama suvog kvasca

Za premazivanje:

Jedno jaje

Jedna kašika mleka

Priprema:

Pripremite sastojke

Primaknite sve potrebne sastojke za pripremu tijesta, ostavite puter barem 20-30 minuta na sobnoj temperaturi da omekša, a jaja isto toliko da se malo zagriju. Prosijte brašno i pomešajte ga sa solju, zagrijte vodu da bude mlaka.

Napravite tijesto

Prvo u posudu sipajte mlaku vodu, šećer i kvasac, pa dodajte i jednu kašiku brašna. Ostavite da kvasac deluje na sobnoj temperaturi oko 10 do 15 minuta.

Na radnu površinu sipajte brašno, u sredini napravite udubljenje u koje ćete sipati jaja, omekšali puter iseckan na listiće, izrendan sir i mešavinu sa kvascem. Sve ove sastojke dobro izmešajte, po potrebi dodajte još vode. Zamijesite tijesto da ne bude ljepljivo.

Pokrijte posudu u kojoj se nalazi tijesto prozirnom folijom i ostavite da odmori oko 15 minuta.

Oblikujte pogačice

Kada je testo odmorilo, stavite ga na pobrašnjenu površinu i oglagijom rastanjite na oko pet milimetara debljine. Prekrijte folijom i ostavite još oko 15 minuta na sobnoj temperaturi.

Pospite još malo brašna odozgo i testo koje je sada nadošlo rastanjite na debljinu od oko jednog centimetra. Modlama ili čašom prečnika od četiri-pet centimetara vadite pogačice.

Ispecite pogačice

Na veliki pleh postavite papir za pečenje i po njemu poređajte pogačice tako da između njih bude oko dva-tri centimetra razmaka. Premažite ih mješavinom jajte i mlijeka, a zatim stavite da se peku u rerni prethodno zagrijanoj na 200 stepeni, oko 20 do 25 minuta.

