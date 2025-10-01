Ove pogačice sa orasima i suvim grožđem su spoj jednostavnog tijesta i bogatog ukusa koji podsjeća na mirisne kolače iz djetinjstva. Brzo se spremaju, a još brže nestaju sa stola!
Pogačice sa orasima i suvim grožđem su pravo starinsko posluženje koje se topi u ustima. Jednostavno tijesto obogaćeno suvim voćem i orasima daje slatki zalogaj koji miriše na domaćinstvo. Uz šolju kafe, čaja ili mlijeka, ove pogačice postaju neodoljiva poslastica za cijelu porodicu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: slatka testa
Porcije/Količina: oko 30 pogačica
Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta (+ 30 minuta hlađenja)
Težina: lako
Sastojci:
- 200 g putera
- 1 jaje
- 100 g šećera u prahu
- 50 ml ulja
- 100 g oraha
- 100 g suvog grožđa
- 450 g brašna
- 1 kesica vanilin šećera
- 1 kesica praška za pecivo
Ako želite mekše pogačice, nemojte ih prepeći – čim ivice dobiju boju, vadite iz rerne. Za hrskaviju varijantu ostavite ih par minuta duže.
Priprema:
Umutite tijesto
Umutite puter sa šećerom u prahu pa dodajte jaje i ulje. Dobro sjedinite masu.
Dodajte suve sastojke
Pomiješajte brašno sa praškom za pecivo i vanilom, pa postepeno dodajte u smjesu. Umijesite meko tijesto.
Ubacite dodatke
Dodajte sitno sjeckane orahe i prethodno oprano i osušeno suvo grožđe. Lagano umijesite tijesto da se sve rasporedi.
Ohladite tijesto
Umotajte tijesto u providnu foliju i ostavite u frižideru 30 minuta.
Oblikujte pogačice i ispecite
Razvucite tijesto na debljinu oko 1 cm i sijecite male pogačice (okrugle, četvrtaste ili po želji). Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u zagrijanoj rerni na 180°C oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Po želji pospite prah šećerom.
(MONDO/Stvar ukusa)