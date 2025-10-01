Ove pogačice sa orasima i suvim grožđem su spoj jednostavnog tijesta i bogatog ukusa koji podsjeća na mirisne kolače iz djetinjstva. Brzo se spremaju, a još brže nestaju sa stola!

Pogačice sa orasima i suvim grožđem su pravo starinsko posluženje koje se topi u ustima. Jednostavno tijesto obogaćeno suvim voćem i orasima daje slatki zalogaj koji miriše na domaćinstvo. Uz šolju kafe, čaja ili mlijeka, ove pogačice postaju neodoljiva poslastica za cijelu porodicu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slatka testa

Porcije/Količina: oko 30 pogačica

Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta (+ 30 minuta hlađenja)

Težina: lako

Sastojci:

200 g putera

1 jaje

100 g šećera u prahu

50 ml ulja

100 g oraha

100 g suvog grožđa

450 g brašna

1 kesica vanilin šećera

1 kesica praška za pecivo

Savjet: Ako želite mekše pogačice, nemojte ih prepeći – čim ivice dobiju boju, vadite iz rerne. Za hrskaviju varijantu ostavite ih par minuta duže.

Priprema:

Umutite tijesto

Umutite puter sa šećerom u prahu pa dodajte jaje i ulje. Dobro sjedinite masu.

Dodajte suve sastojke

Pomiješajte brašno sa praškom za pecivo i vanilom, pa postepeno dodajte u smjesu. Umijesite meko tijesto.

Ubacite dodatke

Dodajte sitno sjeckane orahe i prethodno oprano i osušeno suvo grožđe. Lagano umijesite tijesto da se sve rasporedi.

Ohladite tijesto

Umotajte tijesto u providnu foliju i ostavite u frižideru 30 minuta.

Oblikujte pogačice i ispecite

Razvucite tijesto na debljinu oko 1 cm i sijecite male pogačice (okrugle, četvrtaste ili po želji). Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u zagrijanoj rerni na 180°C oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Po želji pospite prah šećerom.

